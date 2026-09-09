Hasta annesine refakat etti, hayatı kabusa döndü: "4 yaşındaki oğlumu çuvallara yatırdım"

Arnavutköy'de yaşayan 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş'in yoğun bakımda tedavi gören annesine refakat ettiği süreçte eşiyle sorun yaşadığı iddia edildi. Güneş, yaşananların ardından 4 yaşındaki oğlu Miraç ile birlikte eşyalarının arasında sokakta kaldı.

Yaşanan tartışmanın ardından Faruk G.'nin evi terk ettiği, bir süre sonra ise ev sahibiyle olan kira sözleşmesini iptal ederek eve gelip eşyaları kapının önüne çıkardığı öne sürüldü. Güneş ise 4 yaşındaki oğlu Miraç ile birlikte sokakta kaldı.

Olay, Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 8 yıldır evli olan Ebrar Ayşesun Güneş'in annesi yaklaşık 8 ay önce rahatsızlandı. Annesinin yoğun bakıma alınmasının ardından 2 ay boyunca sık sık hastaneye giden Güneş, eşi Faruk G.'nin tepkisiyle karşılaştı.

"ANNEM YOĞUN BAKIMDAYDI, EŞİM BU DURUMDAN SIKILDI"

Yaşadıklarını anlatan Ebrar Ayşesun Güneş, annesine destek olmak için hastaneye gidip geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Annem yoğun bakımdaydı, bilinci yerinde değildi. İki ay boyunca hastaneye gidip geldim. Eşim bu durumdan sıkıldı. 'Sen niye evde durmuyorsun?' diyordu. Ben de 'Benim annem, vicdanım rahat değil. Üzülüyorum, dayanamıyorum, ziyaretine gidiyorum' diyordum."

Güneş, bir gün eve geldiğinde eşi tarafından terk edildiğini öğrendiğini belirterek, "Bir gün eve geldiğimde eşyalarını toplamış, gitmişti" dedi.