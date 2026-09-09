Hasta annesine refakat etti, hayatı kabusa döndü: "4 yaşındaki oğlumu çuvallara yatırdım"
Arnavutköy'de yaşayan 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş, yoğun bakımda tedavi gören annesine refakat ettiği gerekçesiyle eşi tarafından terk edildi. İddiaya göre eşyaları kapının önüne çıkarılan Güneş, 4 yaşındaki oğlu Miraç ile birlikte geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Güneş'in yardımına Arnavutköy Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri yetişti.
Arnavutköy'de yaşayan 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş'in yoğun bakımda tedavi gören annesine refakat ettiği süreçte eşiyle sorun yaşadığı iddia edildi. Güneş, yaşananların ardından 4 yaşındaki oğlu Miraç ile birlikte eşyalarının arasında sokakta kaldı.
Olay, Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 8 yıldır evli olan Ebrar Ayşesun Güneş'in annesi yaklaşık 8 ay önce rahatsızlandı. Annesinin yoğun bakıma alınmasının ardından 2 ay boyunca sık sık hastaneye giden Güneş, eşi Faruk G.'nin tepkisiyle karşılaştı.
Yaşanan tartışmanın ardından Faruk G.'nin evi terk ettiği, bir süre sonra ise ev sahibiyle olan kira sözleşmesini iptal ederek eve gelip eşyaları kapının önüne çıkardığı öne sürüldü. Güneş ise 4 yaşındaki oğlu Miraç ile birlikte sokakta kaldı.
"ANNEM YOĞUN BAKIMDAYDI, EŞİM BU DURUMDAN SIKILDI"
Yaşadıklarını anlatan Ebrar Ayşesun Güneş, annesine destek olmak için hastaneye gidip geldiğini belirterek şunları söyledi:
"Annem yoğun bakımdaydı, bilinci yerinde değildi. İki ay boyunca hastaneye gidip geldim. Eşim bu durumdan sıkıldı. 'Sen niye evde durmuyorsun?' diyordu. Ben de 'Benim annem, vicdanım rahat değil. Üzülüyorum, dayanamıyorum, ziyaretine gidiyorum' diyordum."
Güneş, bir gün eve geldiğinde eşi tarafından terk edildiğini öğrendiğini belirterek, "Bir gün eve geldiğimde eşyalarını toplamış, gitmişti" dedi.
EŞYALARI SOKAĞA ÇIKARILDI İDDİASI
Eşinin evden ayrılmasının ardından yaşananları anlatan Güneş, kira sözleşmesinin de iptal edildiğini ve daha sonra eşyalarının kapının önüne çıkarıldığını söyledi.
Komşularının yönlendirmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilçedeki temsilcileriyle görüşen Güneş için acil konaklama imkanı sağlandı. Ayrıca nakdi destek için de işlemler başlatıldı.
"4 YAŞINDAKİ OĞLUMU ÇUVALLARIN ÜZERİNE YATIRDIM"
4 yaşındaki oğlu Miraç Furkan ile sokakta kaldığını anlatan Güneş, yaşadığı zorlu anları şu sözlerle aktardı:
"Sabah çocuğumu çıkardım, çuvalların üzerine yatırmışım. Sabahtan beri ne kahvaltı ne yemek ne su. Ayaktayım, başım dönüyor. Benim eşimin vicdanı sızlıyorsa bizi ve çocuğunu bu durumda bırakmazdı."
Yaşadığı mağduriyetin ardından memleketi Diyarbakır'a dönmek istediğini belirten Güneş, oğluyla birlikte yakınlarının bulunduğu bölgede yeni bir hayat kurmayı hedeflediğini söyledi.