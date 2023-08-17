Foça'yı istila ettiler! Denize girmek mümkün değil: En ufak temasta hastanelik ediyor

İzmir'in Foça ilçesinde, sahilleri istila eden denizanaları vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken, denizanalarına temas nedeniyle yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurular arttı. Bölgede yaşayan Orhan Özçiflikçi, "Dün tekneden bir an baktığımda çok şaşırdım, neredeyse denizin üzerine denizanası çarşafı serilmiş gibiydi. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm." dedi.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 13:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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