25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Dünyanın birçok yerinde farklı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir köprüde asılı kala ayının çaresiz durumu görenlerin korkuyla izlemesine neden oldu. Rusya'dan yansıyan ilginç görüntüler herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:43
  • 1
  • 96
Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Turistlik geziye gidenler Rusya'da herkesi şaşkına çeviren bir olayla karşı karşıya geldi. Köprüde asılı kalan ayı herkesi korkuttu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler kısa sürede viral oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 96
Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Bu karelerin her biri görenleri hayrete düşürüyor!

  • 3
  • 96
Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü

İşte sadece Rusya'da görebileceğiniz birbirinden ilginç görüntüler...

.

  • 4
  • 96
Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü
  • 5
  • 96
Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü