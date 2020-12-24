Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Dünyanın birçok yerinde farklı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir köprüde asılı kala ayının çaresiz durumu görenlerin korkuyla izlemesine neden oldu. Rusya'dan yansıyan ilginç görüntüler herkesi şoke etti.