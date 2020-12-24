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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü Dünya bu ayının çaresiz durumunu korkuyla izledi! Sosyal medyayı sallayan görüntü
Dünyanın birçok yerinde farklı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir köprüde asılı kala ayının çaresiz durumu görenlerin korkuyla izlemesine neden oldu. Rusya'dan yansıyan ilginç görüntüler herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:43
Turistlik geziye gidenler Rusya'da herkesi şaşkına çeviren bir olayla karşı karşıya geldi. Köprüde asılı kalan ayı herkesi korkuttu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler kısa sürede viral oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu karelerin her biri görenleri hayrete düşürüyor!
İşte sadece Rusya'da görebileceğiniz birbirinden ilginç görüntüler...
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