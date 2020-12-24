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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya Baba Vanga'nın 2021 kehanetlerini konuşuyor! Sonları mı geldi? Türkiye'yi neler bekliyor? Dünya Baba Vanga'nın 2021 kehanetlerini konuşuyor! Sonları mı geldi? Türkiye'yi neler bekliyor?
11 Eylül saldırısından, 1989'daki Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batacağına kadar birçok tarihi olayı bilen Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri korkuttu. Trump'ın hastalıktan öleceğinin yanı sıra Putin hakkındaki kehanetleriyle de bir dönem gündem olan kahin Baba Vanga'nın Türkiye hakkındaki yorumu da dikkat çekti. İşte dünyaca ünlü kahin Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:10
Nostradamus'un ardından adını tarihe yazdıran Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri dünya basınını salladı. Putin ve Trump hakkındaki kehanetleri ile dikkat çeken Baba Vanga'nın Türkiye hakkındaki yorumları merak konusu oldu. İşte Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
11 Eylül'den 2004 yılındaki tsunamiye, Brexit'e kadar birçok kehaneti tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2021 yılına girmemize çok az kala yeni yıla dair tahminleri ortaya çıktı.
Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga 23 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da öngörüleri halen birçok kişi tarafından merak ediliyor.
Baba Vanga'nın 85 yaşında ölmeden hemen önce 2020 yılıyla ilgili tahminler yaptığı söyleniyor.
Kör kahinin en şaşırtıcı kehaneti ise Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşamlarının tehlikede olduğu...