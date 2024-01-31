Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia! Depodan ceset kokusu geldi

Bazen ona çakal lanet mikrop yazıyorum kızsın da arasın diye ama cevap vermiyor. Şoktayım ben de güle oynaya çıktı havada uçuyordu o gece. Ölse hissederdim. Hasan neredeysen çık gel evine ne halt karıştırdıysan" açıklamasını yaptı.