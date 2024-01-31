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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia! Depodan ceset kokusu geldi
atv'nin reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia. Çelik 15 Kasım'da kayıplara karıştı. Kardeşi Veysel Çelik, kardeşinin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı. Suçlamaları reddeden Seher Çelik ise eşinin yaşadığını hissettiğini ve kendisini sık sık aradığını anlattı. Canlı yayına bağlanan komşuların iddiası ise şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 31.01.2024 20:01Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 20:07