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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia! Depodan ceset kokusu geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia! Depodan ceset kokusu geldi

atv'nin reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia. Çelik 15 Kasım'da kayıplara karıştı. Kardeşi Veysel Çelik, kardeşinin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı. Suçlamaları reddeden Seher Çelik ise eşinin yaşadığını hissettiğini ve kendisini sık sık aradığını anlattı. Canlı yayına bağlanan komşuların iddiası ise şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 31.01.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 20:07
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia! Depodan ceset kokusu geldi

Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayıplara karıştı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia! Depodan ceset kokusu geldi

Veysel Çelik, eşi Esma Çelik ile birlikte 77 günü aşkın süredir haber alamadığı kardeşi Hasan Çelik'i bulmak için atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı. Canlı yayında şoke eden iddialarda bulunan Veysel Çelik, Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia! Depodan ceset kokusu geldi

Veysel Çelik, "Ağabeyim olay günü eşi ve kızıyla markete gidiyor. 2-3 saate geliyorum diyor aracıyla evden çıkıyor ama geri gelmiyor. İki kişiyle birlikte görüldüğü söyleniyor ancak ben baktım onlar ağabeyim değil. Eşinin çelişkili açıklamaları var" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia! Depodan ceset kokusu geldi

İddiaların odağındaki Seher Çelik ise eşinin hayatta olduğunu kendilerini sık sık aradığını ve seslerini dinlediğini anlattı. Rahat tavırları ile herkesi şoke eden Seher Çelik, "Telefonlarımıza yanıt veriyor. Kocamı öksürüğünden tanıyorum. Mesajları okuyor sesimizi dinliyor sonra kapatıyor.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia! Depodan ceset kokusu geldi

Bazen ona çakal lanet mikrop yazıyorum kızsın da arasın diye ama cevap vermiyor. Şoktayım ben de güle oynaya çıktı havada uçuyordu o gece. Ölse hissederdim. Hasan neredeysen çık gel evine ne halt karıştırdıysan" açıklamasını yaptı.