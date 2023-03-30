Film gibi dolandırıcılık öyküsü! Farklı ülkelerden 21 milyonluk vurgun | Parayı bakın nasıl yemişler

Almanya'da ünlü bir ekonomi dergisinin çağrı merkezinde çalışan 45 yaşındaki Hakan Karlıdağ bir süre önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Balıkesir'e yerleşen Karlıdağ, yabancı ülkelerde yaşayan ve daha önce çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırılan ekonomistleri, ünlüleri gözüne kestirdi. Şimdiye kadar 400 kişiden yaklaşık 1 milyon Euro toplayan şebekenin bu paralarla Türkiye'de gazino kapatıp, dansözlerle eğlendikleri görüntüler ortaya çıktı.

Sabah Giriş Tarihi: 30.03.2023 08:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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