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Haberler Galeri İlkel malzemelerle ormanda yaptı!🏠 Önce boyundan büyük çukur açtı daha sonra işçiliğini konuşturdu

İlkel malzemelerle ormanda yaptı!🏠 Önce boyundan büyük çukur açtı daha sonra işçiliğini konuşturdu

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenlere keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Tek başına akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden Hobbit evi yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomen yorgunluğunu ev içinde yaktığı ateşte pişirdiği eti yiyerek kutladı.

Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 07:59
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İlkel malzemelerle ormanda yaptı!🏠 Önce boyundan büyük çukur açtı daha sonra işçiliğini konuşturdu

YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan videolar izleyenlerin keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlkel malzemelerle ormanda yaptı!🏠 Önce boyundan büyük çukur açtı daha sonra işçiliğini konuşturdu

Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden Hobbit evi yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomen yorgunluğunu ev içinde yaktığı ateşte pişirdiği eti yiyerek kutladı.

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İlkel malzemelerle ormanda yaptı!🏠 Önce boyundan büyük çukur açtı daha sonra işçiliğini konuşturdu
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İlkel malzemelerle ormanda yaptı!🏠 Önce boyundan büyük çukur açtı daha sonra işçiliğini konuşturdu
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  • 94
İlkel malzemelerle ormanda yaptı!🏠 Önce boyundan büyük çukur açtı daha sonra işçiliğini konuşturdu