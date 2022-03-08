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Haberler Galeri Fethiye’de hamile eşini 400 bin TL için öldürmüştü: İtmek için 3 saat ortalığın tenhalaşmasını beklemiş

Fethiye’de hamile eşini 400 bin TL için öldürmüştü: İtmek için 3 saat ortalığın tenhalaşmasını beklemiş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hakan Aysal, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortasını alabilmek için kayalıklardan iterek öldürmekle suçlandı. Bunun ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Hakan Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararında; karısını 3 saat boyunca oyalayıp, ortalığın tenhalaşmasını beklediği ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 11:30
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Fethiye’de hamile eşini 400 bin TL için öldürmüştü: İtmek için 3 saat ortalığın tenhalaşmasını beklemiş

33 yaşındaki 7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde 41 yaşındaki eşi Hakan Aysal ile dolaşmaya gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, hemen hemen 300 metre yükseklikten yere çakıldı.

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Fethiye’de hamile eşini 400 bin TL için öldürmüştü: İtmek için 3 saat ortalığın tenhalaşmasını beklemiş

"İTEREK ÖLDÜRDÜ" İDDİASIYLA TUTUKLANDI

İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

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Fethiye’de hamile eşini 400 bin TL için öldürmüştü: İtmek için 3 saat ortalığın tenhalaşmasını beklemiş

Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Fethiye’de hamile eşini 400 bin TL için öldürmüştü: İtmek için 3 saat ortalığın tenhalaşmasını beklemiş

OY ÇOKLUĞUYLA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aysal, geçen 15 Şubat'taki duruşmada oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapsine cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Abdulkadir Ungan ise 'sanığın beraati' yönünde şerh koydu. Kararla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

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Fethiye’de hamile eşini 400 bin TL için öldürmüştü: İtmek için 3 saat ortalığın tenhalaşmasını beklemiş

'3 SAAT BOYUNCA BEKLETTİ'
Gerekçeli kararda; Hakan Aysal'ın, sigortadan tazminat alabilmek için evlenmeden yaklaşık 2 ay önce Semra Aysal adına bilgisi ve rızası dışında lehtar olarak yalnızca kendisinin belirlendiği, 1 yıllık Ferdi Hayat Sigortası yaptırdığı aktarıldı.