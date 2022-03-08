Fethiye’de hamile eşini 400 bin TL için öldürmüştü: İtmek için 3 saat ortalığın tenhalaşmasını beklemiş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hakan Aysal, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortasını alabilmek için kayalıklardan iterek öldürmekle suçlandı. Bunun ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Hakan Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararında; karısını 3 saat boyunca oyalayıp, ortalığın tenhalaşmasını beklediği ifade edildi.

DHA Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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