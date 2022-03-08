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Haberler Galeri Ensesi kene ile kaplandı! Eline aldığı malzemelerle teker teker çıkardı | Kimisi bunu izlemeye bayılıyor kimisinin midesi bulanıyor

Ensesi kene ile kaplandı! Eline aldığı malzemelerle teker teker çıkardı | Kimisi bunu izlemeye bayılıyor kimisinin midesi bulanıyor

Yaklaşık beş bin türe sahip keneler, bahar ve yaz aylarında sıklıkla görülürler. Keneler, örümceğimsiler sınıfının akarlar alt sınıfından eklem bacaklı monotipik takımı ve onun üst familyasıdır. Hayvanlar olduğu kadar insan vücuduna da yapışan keneler mide bulandırırken, küçük çocuğun ensesi görenleri şoke etti. Küçük çocuğun ensesisi kene ile kaplanırken, bir kişi teker teker temizledi o anları ise sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:34
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Ensesi kene ile kaplandı! Eline aldığı malzemelerle teker teker çıkardı | Kimisi bunu izlemeye bayılıyor kimisinin midesi bulanıyor

Açık havada ağaçlarda, çalılarda, yaprak yığınlarında ya da çimlerde bulunan keneler insanların ve sıcakkanlı hayvanların kanı ile beslenirken, küçük çocuğun ensesi görenlerin midesini bulandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ensesi kene ile kaplandı! Eline aldığı malzemelerle teker teker çıkardı | Kimisi bunu izlemeye bayılıyor kimisinin midesi bulanıyor

Ensesi keneyle dolu çocuğa bir kişi müdahale ederken o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Ensesi kene ile kaplandı! Eline aldığı malzemelerle teker teker çıkardı | Kimisi bunu izlemeye bayılıyor kimisinin midesi bulanıyor

KENE NEDİR?

Keneler (Ixodida), örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının akarlar (Acarina) alt sınıfından eklem bacaklı monotipik takımı ve onun üst familyasıdır.

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Ensesi kene ile kaplandı! Eline aldığı malzemelerle teker teker çıkardı | Kimisi bunu izlemeye bayılıyor kimisinin midesi bulanıyor

Akar ve kene terimi genellikle birbiri yerine kullanılsa da esasen sıcakkanlı hayvanlarda asalak olarak yaşayan türlere kene, bitkilerle beslenen türlere de akar adı verilir.

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Ensesi kene ile kaplandı! Eline aldığı malzemelerle teker teker çıkardı | Kimisi bunu izlemeye bayılıyor kimisinin midesi bulanıyor

Keneler, ilkbahar ve yaz aylarında daha yaygındırlar. En çok nisan ayından eylül ayına kadarki dönemde görülürler.