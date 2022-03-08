Ensesi kene ile kaplandı! Eline aldığı malzemelerle teker teker çıkardı | Kimisi bunu izlemeye bayılıyor kimisinin midesi bulanıyor

Yaklaşık beş bin türe sahip keneler, bahar ve yaz aylarında sıklıkla görülürler. Keneler, örümceğimsiler sınıfının akarlar alt sınıfından eklem bacaklı monotipik takımı ve onun üst familyasıdır. Hayvanlar olduğu kadar insan vücuduna da yapışan keneler mide bulandırırken, küçük çocuğun ensesi görenleri şoke etti. Küçük çocuğun ensesisi kene ile kaplanırken, bir kişi teker teker temizledi o anları ise sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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