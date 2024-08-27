27 Ağustos 2024, Salı
29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos Perşembe özel sektör ve devlet daireleri yarım gün izinli sayılacak mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl hafta içi günlere denk geliyor ve birçok çalışan bu tarihin tatil olup olmadığını merak ediyor. Özellikle 29 Ağustos'un tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Kamu kurumları ve özel sektörde çalışanlar, 29 ve 30 Ağustos'ta iş yerlerinde nasıl bir düzenleme olacağını araştırıyor.
Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:55