29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos Perşembe özel sektör ve devlet daireleri yarım gün izinli sayılacak mı?

29 Ağustos Yarım Gün Mü?

29 Ağustos, resmi tatil olarak belirlenmiş bir gün değildir ve bu nedenle yarım gün veya tam gün tatil olarak kabul edilmez. Bu tarih, resmi tatil listesinde yer almamakta ve normal iş günleri arasında değerlendirilir.