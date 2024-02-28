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İstanbul'da sis etkisi! Göz gözü görmüyor | Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Öte yandan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:29
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İstanbul’da sis etkisi! Göz gözü görmüyor

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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İstanbul’da sis etkisi! Göz gözü görmüyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabahın erken saatlerinde sis oluştu. Kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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İstanbul’da sis etkisi! Göz gözü görmüyor

Pendik'te özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yolları ve evlerin çatılarını kaplayan sis adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İstanbul’da sis etkisi! Göz gözü görmüyor

İstanbul'un Anadolu Yakası ilçelerinden olan Pendik'in özellikle yüksek kesimleri olmak üzere bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

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İstanbul’da sis etkisi! Göz gözü görmüyor

İşe veya okuluna gitmek için yollara çıkan vatandaşlar sis manzarası ile karşılaştı.