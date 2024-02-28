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İstanbul'da sis etkisi! Göz gözü görmüyor | Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Öte yandan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.
Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:51Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:29