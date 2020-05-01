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Faydaları saymakla bitmiyor! Günde bir bardak tüketmek...
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, hindistan cevizi sütünün içeriğindeki laurik asidin virüs, bakteri ve mantarların yol açtığı enfeksiyonlara karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Aksoylu, diyetisyen kontrolü altında belirli bir ölçüde tüketilmesi önerilen hindistan cevizi sütünün kilo vermeye de yardımcı olduğunu kaydetti.
Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:40Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:42