Faydaları saymakla bitmiyor! Günde bir bardak tüketmek...

Hindistan cevizi sütünün içinde çok sayıda vitamin ve minerallerin olduğuna dikkat çeken Aksoylu, "Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve olası hastalıklardan korunmak için tüketilmesi önerilen hindistan cevizi sütü, orta zincirli bir yağ asidi (MCT) deposudur. Yaşlanmayı geciktirici etkisinin yanı sıra susuzluktan koruyan, beyin ve kaslar için enerji deposu olan hindistan cevizi sütünün pek çok sindirim sistemi problemine de iyi geliyor.