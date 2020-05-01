HaberlerGaleriBugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Kargo bekleyen ve sipariş verecek vatandaşlar kargoların çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bugün kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 1-2-3 Mayıs MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:21Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:28