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Haberler Galeri Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Kargo bekleyen ve sipariş verecek vatandaşlar kargoların çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bugün kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 1-2-3 Mayıs MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:28
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Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

Kargolar bugün çalışıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 1-2-3 Mayıs'ta 3 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar bugün ve hafta sonu kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...

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Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

1-2-3 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirildi.

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Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde kargo çalışma saatleri şu şekilde:

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Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 08.30

Kapanış saati: 17.00

Hafta sonu: Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

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Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 09.00

Kapanış saati: 18.00

Hafta sonu: Yurtiçi kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.