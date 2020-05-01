Kargolar bugün çalışıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 1-2-3 Mayıs'ta 3 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar bugün ve hafta sonu kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...