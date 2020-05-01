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Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi milyonları şaşırttı! Bildiklerinizi unutun
Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. Bu doğrultuda 36 padişahın portresini yaptı. Rezan Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmet'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.
Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:42
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