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Koronavirüsten daha ölümcül: 14 ülkeye yayıldı! Bu belirtiler varsa dikkat
Koronavirüse göre daha bulaşıcı ve öldürücü olan kuş gribinin 14 ülkeye yayıldığını söyleyen Uzman Doç. Dr. Ümit Savaşçı, özellikle kümes hayvancılığıyla uğraşan vatandaşları uyardı. Savaşçı, "Bir hayvan ölümü ya da kendilerinde öksürük, ateş, eklem, kas ağrısı gibi grip belirtileri görürlerse mutlaka yetkili yerel mercilere haber vermeleri gerekiyor." dedi.
Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:04Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 11:04