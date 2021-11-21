Koronavirüsten daha ölümcül: 14 ülkeye yayıldı! Bu belirtiler varsa dikkat

'DAHA BULAŞICI VE DAHA ÖLDÜRÜCÜ'

Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin koronavirüse göre daha tehlikeli olduğunu kaydederek, "Ne yazık ki koronavirüse göre daha bulaştırıcı ve daha öldürücü. Vakaların yarısına yakını hayatını kaybedebiliyor.