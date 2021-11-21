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Koronavirüsten daha ölümcül: 14 ülkeye yayıldı! Bu belirtiler varsa dikkat

Koronavirüse göre daha bulaşıcı ve öldürücü olan kuş gribinin 14 ülkeye yayıldığını söyleyen Uzman Doç. Dr. Ümit Savaşçı, özellikle kümes hayvancılığıyla uğraşan vatandaşları uyardı. Savaşçı, "Bir hayvan ölümü ya da kendilerinde öksürük, ateş, eklem, kas ağrısı gibi grip belirtileri görürlerse mutlaka yetkili yerel mercilere haber vermeleri gerekiyor." dedi.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 11:04
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Koronavirüsten daha ölümcül: 14 ülkeye yayıldı! Bu belirtiler varsa dikkat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dünyada artışa geçen kuş gribi vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Koronavirüsten daha ölümcül: 14 ülkeye yayıldı! Bu belirtiler varsa dikkat

Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin özellikle 2003'te karşılarına çıktığını hatırlatarak, "14 ülkede ortaya çıktı. Burada dikkat edilecek husus; özellikle kümes hayvancılığı ile uğraşanlar bir hayvan ölümü ya da kendilerinde öksürük, ateş, eklem, kas ağrısı gibi grip belirtileri görürlerse mutlaka yetkili yerel mercilere haber vermeleri gerekiyor.

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Koronavirüsten daha ölümcül: 14 ülkeye yayıldı! Bu belirtiler varsa dikkat

Eğer bir şeyleri saklarsalar ne yazık ki yine salgın boyutunda vaka artışları ülkeden ülkeye de yayılarak yeniden ekstra sıkıntılar yaşayabiliriz" dedi.

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Koronavirüsten daha ölümcül: 14 ülkeye yayıldı! Bu belirtiler varsa dikkat

'DAHA BULAŞICI VE DAHA ÖLDÜRÜCÜ'

Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin koronavirüse göre daha tehlikeli olduğunu kaydederek, "Ne yazık ki koronavirüse göre daha bulaştırıcı ve daha öldürücü. Vakaların yarısına yakını hayatını kaybedebiliyor.

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Koronavirüsten daha ölümcül: 14 ülkeye yayıldı! Bu belirtiler varsa dikkat

Yüzde 51 ölüm oranı mevcut. Yayılmaması, bulaşmaması ve yakalanmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle kanatlı hayvan üreticileri, şirketler, ferdi vatandaşlar, çiftçilerimiz çok uyanık olması lazım. En ufak şüpheli durumda mutlaka yerel yetkililere haber vermesi gerekiyor" diye konuştu.