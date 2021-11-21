Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
Son dakika haberine göre: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak, gereğini yapmayanlara 846 lira ceza verilecek.
Giriş Tarihi: 21.11.2021
12:49 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
13:57
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2022'de sona erecek. Uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 846 lira ceza kesilecek.
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MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak, bir an önce lastik değişimini yapmalılar. Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz" diye konuştu.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI İKLİM ŞARTLARINA GÖRE BELİRLİ BİR DÖNEM İÇİN ZORUNLU TUTULUYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
DENETİMLERİ EGM'NİN YANI SIRA JANDARMA DA YAPIYOR
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.
UYGULAMA 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR: 1 NİSAN'DA SONA ERECEK
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek.