Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık’ta başlıyor

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak, bir an önce lastik değişimini yapmalılar. Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz" diye konuştu.