Çağırdığı korsan taksiyi polise yakalattı! Ödül beklerken cezayı duyunca ilk tepkisi şaşırttı

CEZAYI DUYUNCA İLK TEPKİSİ BU OLDU

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu. Ekipler, uygulamadan taksi çağıran taksici Cüneyt Özdemir'e ise korsan taksi hizmeti aldığı için 3 bin 870 lira ceza yazdı.