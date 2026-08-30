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Çağırdığı korsan taksiyi polise yakalattı! Ödül beklerken cezayı duyunca ilk tepkisi şaşırttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'da taksici Cüneyt Özdemir (45), telefon uygulamasından çağırıp bindiği korsan taksinin sürücüsü U.K.'yi polise yakalattı. U.K.'ye 100 bin lira idari para cezası uygulayan polis, ihbarı yapan Özdemir'e de korsan taksiye yolcu olarak bindiği gerekçesiyle ceza kesti.

Çağırdığı korsan taksiyi polise yakalattı! Ödül beklerken cezayı duyunca ilk tepkisi şaşırttı 1

Erzurum'da kent merkezinde yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Cüneyt Özdemir adlı vatandaş, cep telefonu uygulaması üzerinden korsan taksi çağırdı.

Çağırdığı korsan taksiyi polise yakalattı! Ödül beklerken cezayı duyunca ilk tepkisi şaşırttı 2

Özdemir, gelen otomobilin sürücüsüne üniversite yurtlarından çocuklarını alıp köye gideceklerini söyledi. Araca binen Özdemir, yolculuğunu da telefonla görüntüleyerek kayda aldı.

Çağırdığı korsan taksiyi polise yakalattı! Ödül beklerken cezayı duyunca ilk tepkisi şaşırttı 3

İlk adrese gittiklerinde araçtan inen Özdemir, durumu polise anlattı. Trafik polisleri, sürücü U.K.'ye korsan taşımacılık faaliyeti yapmaktan 100 bin TL idari para cezası uyguladı.

Çağırdığı korsan taksiyi polise yakalattı! Ödül beklerken cezayı duyunca ilk tepkisi şaşırttı 4

CEZAYI DUYUNCA İLK TEPKİSİ BU OLDU

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu. Ekipler, uygulamadan taksi çağıran taksici Cüneyt Özdemir'e ise korsan taksi hizmeti aldığı için 3 bin 870 lira ceza yazdı.

Çağırdığı korsan taksiyi polise yakalattı! Ödül beklerken cezayı duyunca ilk tepkisi şaşırttı 5

Erzurum'da bir haftadır korsan taksilerle uğraştıklarını söyleyen 2 çocuk babası Cüneyt Özdemir, "Taksi uygulamasına girdim. Çağırdığım taksi geldi, beni aldı. Üniversite yurtlarına giderken polise bildirerek arkadaşı yakalattık. Arabada yolcu olduğum için ceza yedim ama devletimize kurban olsun." dedi.

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