Çelişkili ifadeler gerçeği ortaya çıkardı! Türkan Demir cinayetinde korkunç detay
Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde 7 ay önce başına kürekle defalarca vurularak öldürülen Türkan Demir'in katil zanlısının, olay günü keşif yaptığı belirlendi. Genç kadının Avukatı İlayda Kocabaş, "Baştan sona zaten ifadeleri çelişkili, tanık, tanık beyanları, patronuna gidip Abdullah Demir'in evde olup olmadığını söylemesi, yanında gece vakti olağan hayatın akışına aykırı bir şekilde bıçak taşıyarak olay yerine gitmesi, hepsi sanığın Türkan Demir'i tasarlayarak öldürdüğünü söylüyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.12.2022
12:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
12:44
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı Elalmış'ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir (27) ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek, buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Türkan Demir arasında tartışma yaşandı.
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KÜREKLE KAFASINA DEFALARCA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışma büyüdükten sonra Hakkı Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle Türkan Demir'i kafasına defalarca vurarak öldürdü. Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir'i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkan Demir'i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış'ın ilk duruşması 25 Kasım tarihinde Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Hakkı Elalmış, duruşma salonuna getirildi. Duruşmada Türkan Demir'in avukatları, sanık Hakkı Elalmış'ın hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasını talep etti. Hakim duruşmayı 2 Şubat 2023 tarihine ertelerken, sanık Hakkı Elalmış'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
"ÇEŞİTLİ İFTİRALARDA BULUNARAK İNDİRİM ALMAYA ÇABALADI"
Hakkı Elalmış tarafından başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir'in avukatları İlayda Kocabaş ve Zilan Leventoğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.
Sanık Hakkı Elalmış'ın ilk duruşmada dinlendiğini ve çelişkili ifadeler verdiğini belirten Türkan Demir'in Avukatı İlayda Kocabaş, "İlk soruşturma aşamasında cinayeti nasıl işlediğini, bunu neden yaptığını, hangi aleti kullandığını, ne kadar süre boyunca şiddet uyguladığını, nasıl öldürdüğünü detaylıca anlatmıştı. Ama ilk celsede sanık bunların hepsinden vazgeçti ve hatırlamadığını iddia etti. Hatta hakim ısrarla sordu 'İlk anda bunları hatırlarken nasıl unuttun' diye, ama sanık sanırım biraz ceza indirimi almak için hatırlamadığını ve bir cinnet geçirdiğini iddia etti.
Biliyorsunuz böyle şeyler duruşmalarda söylendiğinde karar açısından bazen takdir indirim sebebi olarak değerlendirilebildiği için sanık bazen bunu yapabiliyor. Halbuki vahşice bayağı tasarlayarak, planlayarak işlenmiş bir cinayet. Bunu soruşturma aşamasında detaylı anlatmış ama muhtemelen cezaevinde bir şekilde bir akıl aldı birilerinden ve böyle bir yola başvurdu ve öldürdüğü kadına iftira atarak namusuyla ilgili, kendi aile şerefiyle ilgili çeşitli iftiralarda bulunarak indirim almayı çabaladı. Ama çok fazla çelişkili beyanı vardı.
BİR İFADEDE ÜÇ FARKLI İDDİA
Bir ifade içerisinde üç ayrı farklı iddiada bulundu. Aslında kendisi de sürekli bir çelişkiye düştü. Şu an dosyada yeterli delil toplanmadığı için savcı mütalaa vermedi. Bu sebeple şu an herhangi bir şekilde karar verilmesi söz konusu değil, kamera görüntüleri gelecek, aynı zamanda sanığın eşinin de dinlenmesi lazım. Zira sanığın eşi de olayla ilgili detaylı anlatımlarda bulunmuştu. Bir sonraki celsede bunlar incelenecek. Ondan sonra bir karara bağlanacağını düşünüyoruz. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Önümüzdeki celse muhtemelen savcı mütalaasını verecektir. Ama yine de bir sonraki celsede yine de biz bir karar çıkacağını düşünmüyoruz" dedi.