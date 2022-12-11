Çelişkili ifadeler gerçeği ortaya çıkardı! Türkan Demir cinayetinde korkunç detay

BİR İFADEDE ÜÇ FARKLI İDDİA

Bir ifade içerisinde üç ayrı farklı iddiada bulundu. Aslında kendisi de sürekli bir çelişkiye düştü. Şu an dosyada yeterli delil toplanmadığı için savcı mütalaa vermedi. Bu sebeple şu an herhangi bir şekilde karar verilmesi söz konusu değil, kamera görüntüleri gelecek, aynı zamanda sanığın eşinin de dinlenmesi lazım. Zira sanığın eşi de olayla ilgili detaylı anlatımlarda bulunmuştu. Bir sonraki celsede bunlar incelenecek. Ondan sonra bir karara bağlanacağını düşünüyoruz. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Önümüzdeki celse muhtemelen savcı mütalaasını verecektir. Ama yine de bir sonraki celsede yine de biz bir karar çıkacağını düşünmüyoruz" dedi.