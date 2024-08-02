Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hangi bakanlığa bağlı?

2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engelinin getirilmesinin ardından vatandaşlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenen BTK, devlet destekli bir kamu kurumudur. Peki, BTK'nın görevleri nelerdir ve nasıl bir işlevi vardır? İşte, BTK'nın ne olduğu ve rolü hakkında merak edilen detaylar.