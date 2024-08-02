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Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hangi bakanlığa bağlı?

2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engelinin getirilmesinin ardından vatandaşlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenen BTK, devlet destekli bir kamu kurumudur. Peki, BTK'nın görevleri nelerdir ve nasıl bir işlevi vardır? İşte, BTK'nın ne olduğu ve rolü hakkında merak edilen detaylar.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 17:37
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Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK hangi bakanlığa bağlı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kısaca BTK, Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen yetkili bir kurumdur. Bugün Instagram'a getirilen erişim engeli ile birlikte BTK'nın rolü ve işlevi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, BTK nedir? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ne tür görevler üstlenir ve devlet kurumu mu? İşte, bu soruların yanıtları ve BTK'nın görevleri hakkında detaylar.

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Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK hangi bakanlığa bağlı?

BTK Nedir? Görevleri ve Tarihçesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyen ve denetleyen yetkili devlet kurumudur. 1983'te kurulan Telsiz Kanunu'ndaki değişikliklerle ilk adımlarını atan kurum, zamanla kapsamını genişletmiş ve yapısında değişiklikler yapmıştır.

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Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK hangi bakanlığa bağlı?

Tarihçesi ve Yapısal Değişiklikler

Kuruluşun İlk Adımları: 5 Nisan 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, 27 Ocak 2000 tarihinde 4502 sayılı kanun ile "Telekomünikasyon Kurumu" olarak faaliyete başlamıştır.

İsminin Değiştirilmesi: 10 Kasım 2008'de yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu" olarak değiştirilmiştir.

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Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK hangi bakanlığa bağlı?

BTK'nın Rolü ve Bağlantıları

BTK, bağımsız bir yapıya sahip olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak tanımlanan BTK, elektronik haberleşme ve iletişim sektöründe denetleme, düzenleme, uzlaştırma ve yetkilendirme işlevlerini yürütmektedir.

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Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK hangi bakanlığa bağlı?

2016 yılına kadar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile bağlantılı olarak çalışan kurum, TİB'in lağvedilmesi sonrasında tüm görev ve yetkilerini devralmıştır. BTK, kamu tüzel kişiliğine sahip olup, idarî ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli bir kurumdur. Kurumun başkanlığı, en üst idari yetkili olarak görev yapar.