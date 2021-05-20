Ezber bozan iddia! Balon balıklarını elleriyle besledi
Siyanürden bin 200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarının, denizde yüzen vatandaşlara zarar vermeyeceğini göstermek için su altına dalan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkları elleriyle besledi. Gökoğlu, "Sosyal medyada balon balıkları bir öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor ama değil. Vatandaşımız ve turistler rahatlıkla denize girebilir" dedi.
Giriş Tarihi: 20.05.2021
16:24 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
16:34
Ezberbozan iddia! Balon balıklarını elleriyle besledi
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatandaşların yüzerken çok tedirgin olduğu balon balıklarını görüntülemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştirdi.
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Ezberbozan iddia! Balon balıklarını elleriyle besledi
Siyanürden 1200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarını görüntüleyen Gökoğlu, onların yüzen insanlara zarar verdiğini göstermek için ilginç bir olaya imza attı.
Ezberbozan iddia! Balon balıklarını elleriyle besledi
Gökoğlu, yine su altında bulduğu pasifik midyesini kırarak balon balıklarını elleriyle besledi. Adeta sıraya giren balon balıklarından ikisini eline alan Gökoğlu, balığın karnını sevdi. Balın balıkları da bu sevgiye, şişerek karşılık verdi.
Ezberbozan iddia! Balon balıklarını elleriyle besledi
"BİR ÖCÜ GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR AMA DEĞİL" Vatandaşların balon balığına karşı korkusu olduğunu ifade eden Gökoğlu, bu korkuyu kırmak için dalış gerçekleştirdiğini ve balon balıklarını elleriyle beslediğini söyledi.
Ezberbozan iddia! Balon balıklarını elleriyle besledi
Gökoğlu, şunları söyledi:
"Korkulmaması gerektiğini vurgulamak için midyeyi kırıp balon balığına verdim. Avucumun içine kadar geldi, hatta parmağımı da yokluyor. Onu tutup, karının kaşıdıkça şişiyor hemen.