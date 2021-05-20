Ezber bozan iddia! Balon balıklarını elleriyle besledi

Siyanürden bin 200 kat daha güçlü zehri olduğu belirtilen balon balıklarının, denizde yüzen vatandaşlara zarar vermeyeceğini göstermek için su altına dalan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkları elleriyle besledi. Gökoğlu, "Sosyal medyada balon balıkları bir öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor ama değil. Vatandaşımız ve turistler rahatlıkla denize girebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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