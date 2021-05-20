Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak! İşte o görüntüler

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise, "Baraj projeleri ülkemizin enerji açığını gidermesi acısında önemli projelerdir. Artvin'in genelinde baktığımız zaman Çoruh havzası üzerinde ülkenin ciddi anlamda enerji elde ettiği bir havzaya, bir vadiye dönüştü. Bundan ülkemiz kazanacak. Yusufeli barajı temeli atılırken Yusufeliler alkışlayarak barajın temelini attılar. Bu emin olun ki iyi ki baraj oluyordan çok ülkem bir şey kazanacak, ülkem için fedakârlıktan bulunuyorum alkışıdır" ifadelerine yer verdi.