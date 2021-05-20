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Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak! İşte o görüntüler
Artvin'de 2018 yılında yapımına başlanılan Yusufeli Barajı'nda HES projesinde gövde beton dolgu imalatı tamamlandı. Son beton dökme işlemiyle birlikte 4 milyon metreküp seviyeye ulaşıldı. Bu yıl sonu su tutma işlemi gerçekleşecek olan barajda, 2022 yılı itibariyle elektrik üretimine geçilecek.
Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:47Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:54