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Haberler Galeri Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak! İşte o görüntüler

Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak! İşte o görüntüler

Artvin'de 2018 yılında yapımına başlanılan Yusufeli Barajı'nda HES projesinde gövde beton dolgu imalatı tamamlandı. Son beton dökme işlemiyle birlikte 4 milyon metreküp seviyeye ulaşıldı. Bu yıl sonu su tutma işlemi gerçekleşecek olan barajda, 2022 yılı itibariyle elektrik üretimine geçilecek.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:54
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Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak! İşte o görüntüler

Barajı gövde inşaatının toplam beton hacmi 4 milyon 62 bin 8 metreküp olurken, son beton işlemi dün gece itibariyle sona erdi. 12 Temmuz 2018 tarihinde başlanılan Barajı gövde beton dolgu imalatlarını 3 yıl sürdü.

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Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak! İşte o görüntüler

Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında çalışan gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.

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Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak! İşte o görüntüler

"YIL SONU İTİBARİYLE SUS TUTMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞECEK"
Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü Yusufeli Barajı ve HES Şube Müdürü Sezai Yıldız yaptığı açıklamada, "Yusufeli Barajı ve HES Projemizin çalışmalarını 2013 yılında başladık. İlk Baraj sahasında derivasyon tüneliyle başladık. Sekiz aylık bir süreçte derivasyon tünelini tamamladık. Daha sonra baraj gövdesini oturacağı alanın kazı imalatlarıyla çalışmalarımız sürdürdük.

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Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak! İşte o görüntüler

Devamında gövde beton imalatları başladı. Gövde beton çalışmalarımızda son beton dökme işlemini gerçekleşti. Yıl sonu itibariyle su tutma işlemi planlanmaktadır. Su tutma işlemi yaklaşık 8 aylık bir periyod oluşmaktadır. Su tutmanın akabinde çeşitli kodlardaki deformasyon ölçümleriyle beraber, sus tutma programının bitmesiyle barajımız 2022 yılında enerji üretimine başlayacak" dedi.

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Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak! İşte o görüntüler

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise, "Baraj projeleri ülkemizin enerji açığını gidermesi acısında önemli projelerdir. Artvin'in genelinde baktığımız zaman Çoruh havzası üzerinde ülkenin ciddi anlamda enerji elde ettiği bir havzaya, bir vadiye dönüştü. Bundan ülkemiz kazanacak. Yusufeli barajı temeli atılırken Yusufeliler alkışlayarak barajın temelini attılar. Bu emin olun ki iyi ki baraj oluyordan çok ülkem bir şey kazanacak, ülkem için fedakârlıktan bulunuyorum alkışıdır" ifadelerine yer verdi.