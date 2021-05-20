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Türkiye'de korku dolu anlar! Vahşi doğada karşılaştığı vaşak birden dönüp kendisine baktı ve...

Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz Tunceli'de nesli tükenmekte olan bir vaşak görüntüledi. Akyüz mesleğini icra ettiği sırada vaşağın kendini fark ederek arkasına dönüp bakması dikkat çekti. İlk kez bu kadar yakından bir vaşak görüntülediğini belirten Akyüz "Adeta dönüp bana poz verdi" dedi.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:26
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Türkiye'de korku dolu anlar! Vahşi doğada karşılaştığı vaşak birden dönüp kendisine baktı ve...

Dünya genelinde nesli tükenmekte olan vaşak Tunceli'de görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz vaşağı görüntülerken şoke oldu.

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Türkiye'de korku dolu anlar! Vahşi doğada karşılaştığı vaşak birden dönüp kendisine baktı ve...

Vaşağın kendisini fark ederek birden arkasını döndüğünü söyleyen Akyüz, "Adeta bana poz verdi" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de korku dolu anlar! Vahşi doğada karşılaştığı vaşak birden dönüp kendisine baktı ve...

Akyüz, daha önce de ilçede vaşak görüntülediğini belirterek, "Göreve giderken yolda denk geldim" dedi.

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Türkiye'de korku dolu anlar! Vahşi doğada karşılaştığı vaşak birden dönüp kendisine baktı ve...

Akyüz, "Aracı durdurup hem görüntüledim hem de fotoğraflarını çektim. Daha önce de vaşak çekmiştim. Ancak ilk kez bu kadar yakından çektim. Vaşak ürkmeden bana adeta poz verdi" şeklinde konuştu.

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Türkiye'de korku dolu anlar! Vahşi doğada karşılaştığı vaşak birden dönüp kendisine baktı ve...

Doğa fotoğrafçısı Akyüz, son derece önemli bir tür olan vaşağın korunması konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.