Türkiye'de korku dolu anlar! Vahşi doğada karşılaştığı vaşak birden dönüp kendisine baktı ve...

Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz Tunceli'de nesli tükenmekte olan bir vaşak görüntüledi. Akyüz mesleğini icra ettiği sırada vaşağın kendini fark ederek arkasına dönüp bakması dikkat çekti. İlk kez bu kadar yakından bir vaşak görüntülediğini belirten Akyüz "Adeta dönüp bana poz verdi" dedi.