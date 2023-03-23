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Haberler Galeri Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

Oruç bereketi etrafı sararken iftarın yolunu dört gözle bekleyen Müslümanlar arama motorlarında "Akşam ezanı saat kaçta okunacak?", "İftara ne kadar kaldı?" sorularını araştırmaya başladı. Güneş'in doğuş ve batışına göre imsak vakitleri değişirken Müminler illerinin akşam ezan saatlerine ulaşamaya çalışıyor. Peki ezana kaç dakika var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftara ne kadar kaldı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:12
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Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

Ramazan ayının gelişiyle birlikte imsak vakitleri gündemdeki yerini aldı. İftar ve sahur vakitleri illere göre farklılık göstermektedir. Güneş doğmadan önce başlanılan oruç ibadeti güneşin batışıyla son bulmaktadır. Bu sebepler il il akşam ezanı saatleri merak ediliyor. Peki iftara kaç saat kaldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

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Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

İSTANBUL'DA RAMAZANIN İLK HAFTASI

1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe

İstanbul Sahur Vakti: 05:31
İstanbul İftar Vakti: 19:25
İstanbul Teravih Namazı Saati: 20:45

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Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma

Sahur Saati (İmsak): 05:29
İftar Vakti (Akşam): 19:26
Teravih Namazı (Yatsı): 20:47

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Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi

Sahur Saati (İmsak): 05:27
İftar Vakti (Akşam): 19:27
Teravih Namazı (Yatsı): 20:48

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Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar

Sahur Saati (İmsak): 05:25
İftar Vakti (Akşam): 19:28
Teravih Namazı (Yatsı): 20:49