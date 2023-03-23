Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!

Oruç bereketi etrafı sararken iftarın yolunu dört gözle bekleyen Müslümanlar arama motorlarında "Akşam ezanı saat kaçta okunacak?", "İftara ne kadar kaldı?" sorularını araştırmaya başladı. Güneş'in doğuş ve batışına göre imsak vakitleri değişirken Müminler illerinin akşam ezan saatlerine ulaşamaya çalışıyor. Peki ezana kaç dakika var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftara ne kadar kaldı?