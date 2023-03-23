23 Mart 2023, Perşembe
Türkiye'nin hava kalitesi belli oldu! İşte en kirli havayı soluyan 5 il
Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayımladığı "Kara Rapor 2022"ye göre, Türkiye genelinde 2021 yılında hava kirliliği nedeniyle en az 42 bin 67 kişi hayatını kaybetti. En kirli havayı soluyan ilk beş il sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya olurken bu illerde yıllık partikül madde değerleri ortalaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kılavuz değerlerin 5 ila 8 katı olarak ölçüldü.
Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:49
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10