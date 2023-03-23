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Türkiye'nin hava kalitesi belli oldu! İşte en kirli havayı soluyan 5 il

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayımladığı "Kara Rapor 2022"ye göre, Türkiye genelinde 2021 yılında hava kirliliği nedeniyle en az 42 bin 67 kişi hayatını kaybetti. En kirli havayı soluyan ilk beş il sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya olurken bu illerde yıllık partikül madde değerleri ortalaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kılavuz değerlerin 5 ila 8 katı olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:49
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Türkiye’nin hava kalitesi belli oldu! İşte en kirli havayı soluyan 5 il

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayımladığı "Kara Rapor 2022", Türkiye'de 2021'de hava kirliliği nedeniyle en az 42 bin 67 kişinin hayatını kaybettiğini, en kirli havayı soluyan ilk beş ilin ise sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya olduğunu ortaya koydu.

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Türkiye’nin hava kalitesi belli oldu! İşte en kirli havayı soluyan 5 il

Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri üzerine çalışmalar yürüten 15 sağlık, çevre ve iklim örgütünün oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) hazırladığı, Türkiye'de hava kalitesinin karnesi niteliğindeki "Kara Rapor"un beşincisi yayınlandı.

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Türkiye’nin hava kalitesi belli oldu! İşte en kirli havayı soluyan 5 il

Raporda, havası en kirli 5 kent olarak sıralanan Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya'da yıllık partikül madde değerleri ortalamasının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği kılavuz değerinin 5 ila 8 katı olduğu ve bu illerde 200'den fazla günde ulusal limit değerinin üstünde hava kirliliği ölçüldüğü tespit edildi.

Raporda, Batman'da yaşayanların, 2021 yılının 326 günü kirli havaya maruz kaldığı kaydedildi.

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Türkiye’nin hava kalitesi belli oldu! İşte en kirli havayı soluyan 5 il

Iğdır'ın son 6 yıldır en kirli iller arasında en üst sıralarda yer aldığı belirtilen raporda, konutlarda yakılan kömürün yol açtığı hava kirliliğine ek olarak bir diğer önemli nedenin, yoğun uluslararası karayolu trafiği ve mal taşımacılığı olduğu ifade edildi.

PM10 kirliliği olmayan tek il olan Hakkari'de yaşayanların ise kükürtdioksit açısından çok kirli bir hava soluduğu aktarıldı.

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Türkiye’nin hava kalitesi belli oldu! İşte en kirli havayı soluyan 5 il

HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜM SEBEPLERİ ARASINDA BEŞİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Hava kirliliğinin, Türkiye genelinde tüm yaşlar için ölüme ve sakatlığa yol açan ilk 10 risk arasında 2009'da altıncı sıradayken, 2019'da beşinci sıraya yükseldiği hatırlatılan raporda, Türkiye genelinde 2021 yılında hava kirliliği nedeniyle en az 42 bin 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İstanbul'da 4 bin 848, Ankara'da 2 bin 853, Bursa'da 2 bin 223 ve İzmir'de de 1731 kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.