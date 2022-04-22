22 Nisan 2022, Cuma
Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız konuştu: Kokuyorsa ve sıcaksa…
Bursa emniyetinin hırsızlara ilişkin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 41 zanlıdan 29'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 19 kadın zanlıdan 29 yaşındaki Yonca S.'nin, sorgusunda, hırsızlık yapacağı eve girmeden önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları koklama sebebi sorulduğunda "Ayakkabı kokuyorsa ve sıcak ise eve kısa süre önce bir kişinin geldiğini anlıyoruz. Kapıdan, evden ses gelip gelmediğini dinliyoruz. Bu şekilde birçok eve girdik, sıkıntı yaşamadık" cevabını verdiği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 11:38
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