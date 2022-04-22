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Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız konuştu: Kokuyorsa ve sıcaksa…

Bursa emniyetinin hırsızlara ilişkin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 41 zanlıdan 29'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 19 kadın zanlıdan 29 yaşındaki Yonca S.'nin, sorgusunda, hırsızlık yapacağı eve girmeden önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları koklama sebebi sorulduğunda "Ayakkabı kokuyorsa ve sıcak ise eve kısa süre önce bir kişinin geldiğini anlıyoruz. Kapıdan, evden ses gelip gelmediğini dinliyoruz. Bu şekilde birçok eve girdik, sıkıntı yaşamadık" cevabını verdiği ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 11:38
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Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız konuştu: Kokuyorsa ve sıcaksa…

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta hırsızlık zanlılarına dair Bursa merkezli İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde 29'u kadın 41 zanlı gözaltına alındı.

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Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız konuştu: Kokuyorsa ve sıcaksa…

Yapılan aramalarda da farklı adreslerden çalınan 25 milyon TL tutarında ziynet eşyası ve para ile 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız konuştu: Kokuyorsa ve sıcaksa…

HIRSIZLIKTAN 25 KAYDI VAR

Sorgulama sırasında polislerin dikkatini en fazla 'hırsızlık' suçundan 25 kaydı bulunan şüphelilerden Yonsa S.'nin, hırsızlık öncesi kapı önündeki ayakkabıları koklaması çekti.

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Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız konuştu: Kokuyorsa ve sıcaksa…

"AYAKKABI KOKUYORSA VE SICAKSA…"

Yonca S.'nin, bunu neden yaptığının sorulması üzerine, "Hırsızlık yapmadan önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları kokluyorum. Ayakkabı kokuyorsa ve sıcaksa o eve kısa süre önce bir kişinin girdiğini anlıyorum. Kapıdan, içeriden gelecek sesi dinliyorum. Gürültü duyunca eve girmiyorum. Ayakkabı kokmuyorsa ve soğuksa eve girip rahatlıkla hırsızlık yapıyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Zorlukta yaşamıyorum" dediği öğrenildi.

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Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız konuştu: Kokuyorsa ve sıcaksa…

12 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Adliyeye sevk edilen, aralarında Yonsa S.'nin de bulunduğu 29 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor