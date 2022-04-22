WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Heyecanından dershaneci olan genç burs verdi

WhatsApp son dönemlerin en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmaların bazıları sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenleri hüzünlendiriyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle şoke olurken, heyecanından dershaneci rolüne girip burs verdi.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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