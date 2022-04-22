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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Heyecanından dershaneci olan genç burs verdi

WhatsApp son dönemlerin en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmaların bazıları sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenleri hüzünlendiriyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle şoke olurken, heyecanından dershaneci rolüne girip burs verdi.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:05
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Heyecanından dershaneci olan genç burs verdi

Son zamanların en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alan WhatsApp'ta gün içinde birçok komik mesajlaşmalar yaşanıyor. Arkadaşlar arasındaki konuşmaların bazıları sosyal medyada paylaşılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Heyecanından dershaneci olan genç burs verdi

Sosyal medyaya düşen komik WhatsApp konuşmaları kimilerini güldürüken kimilerini de hüzünlendiriyor.

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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Heyecanından dershaneci olan genç burs verdi

Özellikle Türkiye'de WhatsApp'ta yapılan komik sohbetler ise sosyal medyaya yansıdı.

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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Heyecanından dershaneci olan genç burs verdi

İşte son örneği, sevgilisine yazan genç adamın cevap veren baba ile sohbeti.

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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Heyecanından dershaneci olan genç burs verdi