İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? Google'dan iklim değişikliği ile ilgili Doodle

İklim Değişikliği nedir? Özel günler ve kişiler için Doodle hazırlayan Google, bu sefer 'iklim değişikliği' ile ilgili özel bir hazırladığı görseli ana sayfasına taşıdı. İçsel ve insani etkiler, Güneş'in periyodik aktiviteleri ve sera gazları, vb. nedenlerden etkilenen iklim sistemi, yıllar geçtikçe değişikliğe uğramıştır. İklim değişikliği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, iklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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