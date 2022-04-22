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İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? Google'dan iklim değişikliği ile ilgili Doodle

İklim Değişikliği nedir? Özel günler ve kişiler için Doodle hazırlayan Google, bu sefer 'iklim değişikliği' ile ilgili özel bir hazırladığı görseli ana sayfasına taşıdı. İçsel ve insani etkiler, Güneş'in periyodik aktiviteleri ve sera gazları, vb. nedenlerden etkilenen iklim sistemi, yıllar geçtikçe değişikliğe uğramıştır. İklim değişikliği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, iklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:47
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İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? Google’dan iklim değişikliği ile ilgili Doodle

İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? İklim değişikliğinde en büyük iki neden küresel ısınma ve küresel soğumadır. Uzmanlar iklim değişikliğinin son dönemlerde yaşanılan doğal afetlerle artık iklim krizine dönüştüğünü belirtiyor. İklim değişikliği ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, iklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? Google’dan iklim değişikliği ile ilgili Doodle

GOOGLE'DAN 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ' DOODLE'I

Özel günler ve kişileri ana sayfasına taşıyan dev arama motoru Google, Dünya Günü'ne özel iklim değişikliği ile ilgili hazırladığı Doodle'ı yayınladı. İklim değişikliği Doodle'ında 2000 Aralık tarihinden 2020 Aralık tarihine kadar olan iklim değişikliği görseli yer alıyor.

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İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? Google’dan iklim değişikliği ile ilgili Doodle

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Küresel ısınma ve küresel soğuma etkileri ile iklim değişikliği yaşanmaktadır. İklim değişikliği, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle Dünyanın ikliminin değişmesidir.

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İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? Google’dan iklim değişikliği ile ilgili Doodle

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Küresel İklim Değişikliği insani fosil yakıtlar tüketimi, endüstriyel ve tarımsal gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir.

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İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği sonuçları ve etkileri nelerdir? Google’dan iklim değişikliği ile ilgili Doodle

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI VE ETKİLERİ

* Kuraklık,
* Çölleşme,
* Yağışlardaki Dengesizlik ve Sapmalar,
* Su Baskınları,
* Tayfun, Fırtına, Hortum