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Evlenecek çiftlerde yeni akım! Bakın düğünden önce ne yapıyorlar?

Düğün arifesinde olan çiftler, alışılageldiğin dışında bambaşka bir şey yapıyor… Sıradanlıktan çıkmak ve özel günlerini büyüleyici kılmak için ilk dans yerine bakın ne yapıyorlar? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 12:41
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Evlenecek çiftlerde yeni akım! Bakın düğünden önce ne yapıyorlar?

Evlenecek genç çiftler, kendileri için akıllara kazınan bir anı olan ilk dans yerine artık düğünlerinde halk oynuyor. Bu nedenle halk oyunları kurslarının yolunu tutan çiftler, düğünlerindeki konuklara gösteri yapmak için eğitmenlerle birlikte 8 haftalık koreografi çalışmaları yapıyor. Geleneklerini dirik tutmak ve sıradanlığın dışına çıkmak isteyen çiftler, sıklıkla Ankara oyun havalarını öğrenmeyi tercih ediyor.

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Evlenecek çiftlerde yeni akım! Bakın düğünden önce ne yapıyorlar?

Ankara'da bir dans ve spor kulübün başkanı Murat Keskin, folklor koreografilerinde yöresel olarak pek çok çalışma yaptıklarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

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Evlenecek çiftlerde yeni akım! Bakın düğünden önce ne yapıyorlar?

"KÜLTÜRÜMÜZÜN OYUNLARINI TERCİH ETMEYE BAŞLADILAR"

"Oyun havaları, hem Ankara'da olsun hem de Türkiye'de özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde çok meşhur. Çok keyifle müziklerini, şarkılarını severek, dinleyerek, düğünler de oynamak istedikleri bir oyun türü. Son dönemlerde özellikle bir kaç yıldır oyun havalarıyla ilgili buraya gelen genç çiftler, eskiden sadece vals tarzı ilk dans yaparlardı. Şimdi son yıllarda özellikle oyun havaları, zeybek gibi kültürümüzün oyunlarını tercih etmeye başladılar. Tabi bu bizi de çok mutlu ediyor. Genelde özel ders için gelen çiftler yaklaşık 3 ila 4 derste herhangi bir oyun havası dediğimiz en meşhur olan şarkılar arasından seçtikleri, sevdikleri güzel bir şarkıyla ve halk oyunları antrenörlerimiz eşliğinde güzel bir koreografi hazırlıyoruz. Buradan güzel anılarla ayrılıyorlar. Düğünlerinde yine konuklarına, misafirlerine kendileri için de güzel bir anı oluyor."

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Evlenecek çiftlerde yeni akım! Bakın düğünden önce ne yapıyorlar?

"HAYIRLISIYSA DÜĞÜNDE OYNAYACAĞIZ"

Nişanlısı ile Ankara oyun havası eğitimi alan ve sosyal medya sayesinde halk oyunları grubunu keşfettiklerini belirten Volkan Yurtakan, "Son zamanlarda düğünlerde bu şekilde grupça oyunlar, arkadaş arasında oyunlar ve düğünle birlikte oyunlar modaydı. Ben Ankaralıyım, nişanlım da Sivaslı. İç Anadolu Bölgesi'ne baktık. Oynanacak en güzel halk oyunları, Ankara havası. Öyle karar verdik. Sanat Merkezi'ne geldik. Bizi konuk ettiler, bir demo yaptılar ve ondan sonra burada çalışmaya başladık. Çok mutluyuz, baya bir yol kat ettik. Düğüne de az kaldı tabi. Hayırlısıysa düğünde oynayacağız" diye konuştu.

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Evlenecek çiftlerde yeni akım! Bakın düğünden önce ne yapıyorlar?

"KLASİK BİR ŞEY YERİNE FARKLI OLMAK İSTEDİK"

Düğünlerinde sergileyecekleri halk oyunları eğitimlerine ilk olarak demo ders yaparak başladıklarını ifade eden Elif Demirci: