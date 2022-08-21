Evlenecek çiftlerde yeni akım! Bakın düğünden önce ne yapıyorlar?

"KÜLTÜRÜMÜZÜN OYUNLARINI TERCİH ETMEYE BAŞLADILAR"

"Oyun havaları, hem Ankara'da olsun hem de Türkiye'de özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde çok meşhur. Çok keyifle müziklerini, şarkılarını severek, dinleyerek, düğünler de oynamak istedikleri bir oyun türü. Son dönemlerde özellikle bir kaç yıldır oyun havalarıyla ilgili buraya gelen genç çiftler, eskiden sadece vals tarzı ilk dans yaparlardı. Şimdi son yıllarda özellikle oyun havaları, zeybek gibi kültürümüzün oyunlarını tercih etmeye başladılar. Tabi bu bizi de çok mutlu ediyor. Genelde özel ders için gelen çiftler yaklaşık 3 ila 4 derste herhangi bir oyun havası dediğimiz en meşhur olan şarkılar arasından seçtikleri, sevdikleri güzel bir şarkıyla ve halk oyunları antrenörlerimiz eşliğinde güzel bir koreografi hazırlıyoruz. Buradan güzel anılarla ayrılıyorlar. Düğünlerinde yine konuklarına, misafirlerine kendileri için de güzel bir anı oluyor."