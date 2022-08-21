21 Ağustos 2022, Pazar
18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinde tüyler ürperten ayrıntılar! Otopsi raporu kan dondurdu: Kaburgaları...
Son dakika haberleri… 18 yaşındaki genç kız, Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında canice katledilmişti. Cansız bedeni bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın otopsi raporu da kan dondurdu. Raporda; Bayır'ın kafasına sert cisimle vurulduğu, baskı sonucu da kaburga kemiklerinin kırıldığı kaydedildi.
Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 13:24
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