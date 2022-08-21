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18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinde tüyler ürperten ayrıntılar! Otopsi raporu kan dondurdu: Kaburgaları...

Son dakika haberleri… 18 yaşındaki genç kız, Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında canice katledilmişti. Cansız bedeni bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın otopsi raporu da kan dondurdu. Raporda; Bayır'ın kafasına sert cisimle vurulduğu, baskı sonucu da kaburga kemiklerinin kırıldığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 13:24
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18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinde tüyler ürperten ayrıntılar! Otopsi raporu kan dondurdu: Kaburgaları...

Tüyler ürperten cinayet, 24 Temmuz akşamı Selimiye Mahallesi'nde işlenmişti… Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen 18 yaşındaki Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu öne sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında sahne alarak şarkı söylemeye başladı.

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18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinde tüyler ürperten ayrıntılar! Otopsi raporu kan dondurdu: Kaburgaları...

HİÇ ÖDEME YAPMADILAR…

İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

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18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinde tüyler ürperten ayrıntılar! Otopsi raporu kan dondurdu: Kaburgaları...

CANİCE KATLEDİLDİ

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinde tüyler ürperten ayrıntılar! Otopsi raporu kan dondurdu: Kaburgaları...

Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinde tüyler ürperten ayrıntılar! Otopsi raporu kan dondurdu: Kaburgaları...

İşlemlerin ardından Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.