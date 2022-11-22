Amasya’daki ünlülerin kazasında çarpıcı detaylar! Oyuncu Özgür Karataş’ın yakınının anlattıkları dehşete düşürdü! 'Yavaş gitmesi için...'

Türkiye Amasya'daki önceki gece meydana gelen ünlülerin kazasını konuşuyor... Tiyatro oyuncularının içinde olduğu minibüs TIR'a arkadan çarptı. 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle hayatını kaybeden tiyatrocu Özgür Karataş, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Karataş'ın bir yakınının aktardığı detaylar ise şoke etti. Kazadan önce yaşananları şu ifadelerle anlattı…