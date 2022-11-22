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Haberler Galeri Amasya’daki ünlülerin kazasında çarpıcı detaylar! Oyuncu Özgür Karataş’ın yakınının anlattıkları dehşete düşürdü! 'Yavaş gitmesi için...'

Amasya’daki ünlülerin kazasında çarpıcı detaylar! Oyuncu Özgür Karataş’ın yakınının anlattıkları dehşete düşürdü! 'Yavaş gitmesi için...'

Türkiye Amasya'daki önceki gece meydana gelen ünlülerin kazasını konuşuyor... Tiyatro oyuncularının içinde olduğu minibüs TIR'a arkadan çarptı. 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle hayatını kaybeden tiyatrocu Özgür Karataş, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Karataş'ın bir yakınının aktardığı detaylar ise şoke etti. Kazadan önce yaşananları şu ifadelerle anlattı…

Giriş Tarihi: 22.11.2022 18:01 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 18:14
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Amasya’daki ünlülerin kazasında çarpıcı detaylar! Oyuncu Özgür Karataş’ın yakınının anlattıkları dehşete düşürdü! ’Yavaş gitmesi için sürekli uyarmışlar’

Amasya'nın Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkisinde meydana gelen ünlülerin kazasında son dakika gelişmesi kaydedildi.

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Amasya’daki ünlülerin kazasında çarpıcı detaylar! Oyuncu Özgür Karataş’ın yakınının anlattıkları dehşete düşürdü! ’Yavaş gitmesi için sürekli uyarmışlar’

ÜNLÜLERİN KAZASINDA ŞAŞKINA ÇEVİREN AYRINTILAR

Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde giden Hacı Ahmet K. kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı.

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Amasya’daki ünlülerin kazasında çarpıcı detaylar! Oyuncu Özgür Karataş’ın yakınının anlattıkları dehşete düşürdü! ’Yavaş gitmesi için sürekli uyarmışlar’

3 OYUNCU KAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti; hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

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Amasya’daki ünlülerin kazasında çarpıcı detaylar! Oyuncu Özgür Karataş’ın yakınının anlattıkları dehşete düşürdü! ’Yavaş gitmesi için sürekli uyarmışlar’

CENAZELER AİLELERE VERİLDİ

Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tedavi gören Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri de ailelerine teslim edildi.

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Amasya’daki ünlülerin kazasında çarpıcı detaylar! Oyuncu Özgür Karataş’ın yakınının anlattıkları dehşete düşürdü! ’Yavaş gitmesi için sürekli uyarmışlar’

ÖZGÜR KARATAŞ'A SON VEDA

Ailesi tarafından teslim alınan Özgür Karataş'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Karataş'ın cenazesi, daha sonra İlkadım ilçesi Meskenler Mahallesi'nde bulunan babaevi önünde helallik alınarak Kıranköy Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Özgür Karataş, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.