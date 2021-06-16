16 Haziran 2021, Çarşamba
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Ev hayali dolandırıcıların ağına düşürdü! Çöp toplayarak KPSS’de Türkiye 25’incisi olan gence büyük şok
Antalya'da çöp konteynerlerinden plastik ve metaller toplayarak geçimini sürdürürken aynı zamanda da ders çalışarak KPSS'den 96,5 puan alıp Türkiye 25'incisi olan Hakan Efe, dolandırıcıların kurbanı oldu. Ağabeyinin, kendisine yardımcı olan vatandaşların verdiği ve 2,5 yıldır kendi çabalarıyla biriktirdiği 40 bin lirayı internet üzerinden bahis iddiasıyla açılan bir sayfada dolandırıcılara kaptıran ve polise şikayetçi olan Efe, "Belki bir ev alırım hayaliyle girdim, maalesef çok kötü geri tepti. 'Ah eşek kafam' diye çok hayıflanıyorum. Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 16.06.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 10:43
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