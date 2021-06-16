Ev hayali dolandırıcıların ağına düşürdü! Çöp toplayarak KPSS’de Türkiye 25’incisi olan gence büyük şok



"40 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"

Hakan Efe, başından geçen olayı şu sözlerle anlattı:

"Baktım 11 bin küsur takipçisi var, bu sahte hesap olsa bu kadar takipçisi olmaz herhalde diye düşündüm. 'Bende kazanmak istiyorum' diye mesaj attım. 300 lira verip 29 bin lira kazandıran paketi seçmek istediğimi söyledim. 300 lirayı yatırdım, 1 saat sonra tebrikler adınıza 29 bin küsur kazanç sağlandı diye mesaj attı. 'Bu parayı sizin hesabınıza gönderebilmemiz için bloke bedeli var, bunu ödemeniz lazım' dedi. Bir fotoğraf daha attı. 'Sistem şu işlem adı altında bir ücret talep ediliyor' dediler. Onu da yatırdım. Kazancımı aktarmalarını beklerken tekrar bir işlem ücreti daha çıkardılar. O da 2-3 bin civarı bir şeydi. Bu son dediler, 4 bin lira daha istediler yine gönderdim. En son, 'Bu üç parçada gönderdiğiniz tutarı tek parçada göndermeniz lazım, çünkü şirket tek dekont istiyor' dediler. Bunu gönderince kazancımın üstüne önceki gönderdiklerimi ekleyeceklerini söylediler. 'Gönderemem' dedim ama arkalı önlü kimliğini gönderdi. Bunu gönderince güven duydum ve toplamda 32 bin lira para gönderdim. Sistemin son bir ücret daha çıkardığını söyleyip, son 7 bin lira daha gönderdim. Toplamda 40 bin lira yatırdım. Paramı gönderin diye üst üste yazdım. Savcılığa gideceğimi söylediğimde, 'Bu son işlemi yapmazsanız bizim şirket avukatlarımız sizden davacı olacak' diye absürt sözler sarf ettiler. En sonunda 'Siz beni dolandırdınız, ben gariban bir insanım' deyince beni engelledi. Bu parayı ağabeyimden, hayırsever vatandaşlardan ve 2,5 yıldır kendim çalışarak biriktirmiştim."



