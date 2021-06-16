Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

"DÜNYA ORTALAMALARININ ÇOK ÜZERİNDE BİR BAŞARIYLA HASTALARIMIZI TEDAVİ ETMİŞ OLMAK BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Ankara Şehir Hastanesi konumu ve kapasitesi itibariyle Covid-19 pandemisinin başından bu yana lokomotif görevi görürken, bu kapsamda hastalara hizmet vermekten çok mutlu olduklarını belirten Başhekim Surel, "Ankara'daki sağlık kapasitesinin büyük bir kısmını bünyesinde bulunduran Ankara Şehir Hastanesi tabii ki lokomotif olacak ve hizmetin yekününü verecek. Ama şükürler olsun ülke genelinde ve uluslararası arenada yapılan hizmetlerde görüldü ki, buradaki sağlanan kapasite ve verilen hizmetle dünya ortalamalarının çok üzerinde bir başarıyla hastalarımızı tedavi etmiş olmak bizleri çok mutlu etti. Literatüre bu anlamda çok fazla katkı vermiş olmak, hocalarımızın tespit ettiği çözümleri hastalarımıza uygulayarak onlara daha fazla katkı vermiş olmak ve bunları dünya literatürü ile paylaşmak tabi ki bizleri daha çok mutlu ediyor" diye konuştu.

