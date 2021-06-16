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Haberler Galeri Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Kapanma ile beraber tedrici bir düşüşümüz başladı. Toplumsal hareketlilik düşünce otomatik olarak bulaş da azalıyor. Bu bulaş azalması da bize vaka sayılarında düşüş olarak direkt yansıyor. Önce polikliniğimiz düşüyor. Daha sonra servise yatırdığımız hasta sayısı, en son da yoğun bakıma da etki ediyor bu. Şu anda kapanmadan önceki rakamın yüzde 20'lerinde bile değiliz" dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:38
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Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

Tam kapanma ve sonrasındaki kademeli normalleşme ile birlikte Covid-19 şikayetiyle hastaneye başvuran kişi sayısının oldukça düştüğünü vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastane özelindeki son durumu İHA muhabirine değerlendirdi.

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Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

Yüzölçümü itibarıyla Avrupa ve dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nin sadece Ankara değil, çevre illere de hizmet verdiğini, bu kapsamda lokomotif olarak adlandırılabileceklerini söyleyen Başhekim Surel, "Sağlık şehri diyoruz biz buraya.

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Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

Kampüse girdiğiniz andan itibaren 7 tane müstakil hastane, 9 tane de hastane binası var. Hedefimiz ve Sağlık Bakanımızın bize verdiği talimat da şuydu, 'bu kampüse sağlık problemi ile Türk veya yabancı biri girdiği zaman, kampüs dışına çıkmadan tüm sağlık problemlerini çözebilsin' demişlerdi.

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Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

Elhamdülillah bunu sağlayabiliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Pandemi kimsenin beklediği bir şey değildi. En son yüz sene evvel İspanyol Gribi'nde yaşanan bu denli büyük pandemiyi yaşamak bir de bize nasip oldu. Şükürler olsun ülkemizin bu pandemi döneminde verdiği başarılı imtihanda Ankara Şehir Hastanemiz bölgesinde takdire şayan bir gayret gösterdi ve bu gayret sayesinde olumlu neticeler aldık şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

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Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

"DÜNYA ORTALAMALARININ ÇOK ÜZERİNDE BİR BAŞARIYLA HASTALARIMIZI TEDAVİ ETMİŞ OLMAK BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"
Ankara Şehir Hastanesi konumu ve kapasitesi itibariyle Covid-19 pandemisinin başından bu yana lokomotif görevi görürken, bu kapsamda hastalara hizmet vermekten çok mutlu olduklarını belirten Başhekim Surel, "Ankara'daki sağlık kapasitesinin büyük bir kısmını bünyesinde bulunduran Ankara Şehir Hastanesi tabii ki lokomotif olacak ve hizmetin yekününü verecek. Ama şükürler olsun ülke genelinde ve uluslararası arenada yapılan hizmetlerde görüldü ki, buradaki sağlanan kapasite ve verilen hizmetle dünya ortalamalarının çok üzerinde bir başarıyla hastalarımızı tedavi etmiş olmak bizleri çok mutlu etti. Literatüre bu anlamda çok fazla katkı vermiş olmak, hocalarımızın tespit ettiği çözümleri hastalarımıza uygulayarak onlara daha fazla katkı vermiş olmak ve bunları dünya literatürü ile paylaşmak tabi ki bizleri daha çok mutlu ediyor" diye konuştu.