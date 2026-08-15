Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar
Beşiktaş Etiler'de ünlü bir eğlence mekanından bindikleri taksinin 600 liralık ücretini ödemek istemeyen 3 kadın yolcu, şoförle tartışarak üzerine yürüdü. Can güvenliğinden endişe eden taksicinin polisi arayıp cep telefonu kamerasıyla kayıt aldığı sırada kadınlar ücreti ödemeden olay yerinden kaçtı.
Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ticari taksi şoförü, Kuruçeşme'deki eğlence mekanından aldığı 3 kadın yolcuyla Etiler'e doğru yola çıktı.
Yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken, taksi Etiler'e ulaştığında taksimetrede 600 lira yazdı.
ÜCRETİ İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
İddiaya göre 3 kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek yolculuk ücretini ödemek istemedi.
Ücreti isteyen şoför ile kadınlar arasında tartışma çıktı.
Kadınların tartışmayı sürdürerek sözlü şekilde üzerine gelmesi ve saldırgan tavırlarda bulunması üzerine güvenliğinden endişe eden taksi şoförü polisi aradı.
KAMERAYI AÇINCA UZAKLAŞTILAR
Kadınların araçtan uzaklaşmaya çalıştığını gören taksi şoförü, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını açarak kayıt almaya başladı.