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Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Beşiktaş Etiler'de ünlü bir eğlence mekanından bindikleri taksinin 600 liralık ücretini ödemek istemeyen 3 kadın yolcu, şoförle tartışarak üzerine yürüdü. Can güvenliğinden endişe eden taksicinin polisi arayıp cep telefonu kamerasıyla kayıt aldığı sırada kadınlar ücreti ödemeden olay yerinden kaçtı.

Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar 1

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ticari taksi şoförü, Kuruçeşme'deki eğlence mekanından aldığı 3 kadın yolcuyla Etiler'e doğru yola çıktı.

Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar 2

Yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken, taksi Etiler'e ulaştığında taksimetrede 600 lira yazdı.

Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar 3

ÜCRETİ İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre 3 kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek yolculuk ücretini ödemek istemedi.

TAKSİCİ İLE 3 KADIN ARASINDA 600 LİRALIK ÜCRET TARTIŞMASI

Ücreti isteyen şoför ile kadınlar arasında tartışma çıktı.

Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar 4

Kadınların tartışmayı sürdürerek sözlü şekilde üzerine gelmesi ve saldırgan tavırlarda bulunması üzerine güvenliğinden endişe eden taksi şoförü polisi aradı.

Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar 5

KAMERAYI AÇINCA UZAKLAŞTILAR

Kadınların araçtan uzaklaşmaya çalıştığını gören taksi şoförü, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını açarak kayıt almaya başladı.

Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar 6

3 kadın, taksimetrenin yazdığı 600 lirayı ödemeden olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförü, telefonundaki görüntüler ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi.

Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar 7

Yalnızca verdiği ulaşım hizmetinin ücretini almak istediğini belirten şoför, 3 kadından şikayetçi oldu.

Etiler'de akılalmaz olay! Taksi parasını ödemeyip kaçtılar 8
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