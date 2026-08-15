Takla atan araçta parmağı koptu! Ekipler seferber oldu

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan bir kişinin parmağı koptu. Polis, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kopan parmağı bulabilmek için araçta ve kaza yerinde uzun süre arama yaptı ancak parmak bulunamadı.