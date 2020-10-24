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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA İstanbul'da kan donduran cinayet! Eşini defalarca... Son dakika haberine göre; Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca polis tarafından gözaltına alındı. Giriş Tarihi: 24.10.2020 06:35 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 06:39
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca polis tarafından gözaltına alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay, Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokaktaki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede gece saatlerinde meydana geldi. S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın ağır yaralandı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede S.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, eşini öldüren M.Ü.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bina sakinlerinden cinayetle ilgili bilgi alan ekipler, dairede incelemelerde bulundu.