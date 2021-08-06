Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet aşure günü ne zaman?

Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı geldi çattı. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıldığı Muharrem ayının bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Bu mübarek ayda Kerbela olayı yad edilirken, Aşura merasimi de yoğun yapılıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü ne zaman? İşte Diyanet takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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