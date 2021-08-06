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Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet aşure günü ne zaman?

Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı geldi çattı. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıldığı Muharrem ayının bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Bu mübarek ayda Kerbela olayı yad edilirken, Aşura merasimi de yoğun yapılıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü ne zaman? İşte Diyanet takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 10:07
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Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman? Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa da denilen, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayının 10. günü yapılmaya başlanıyor. 2021 yılında muharrem ayı ve aşure günü takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü ne zaman? İşte cevaplar...

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Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet aşure günü ne zaman?

2021 MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 Muharrem ayı: 9 Ağustos Pazartesi Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

2021 Aşure günü: 18 Ağustos Çarşamba

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Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet aşure günü ne zaman?

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

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Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet aşure günü ne zaman?

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.S.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

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Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet aşure günü ne zaman?

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)