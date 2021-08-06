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Antalya'da yürek yakan manzara! Lyrbe Antik Kenti küle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarından, ilçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin çevresindeki ağaçlar kül olurken, birçok noktada ise alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.

Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 11:34
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Antalya’da yürek yakan manzara! Lyrbe Antik Kenti küle döndü
Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü.
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Antalya’da yürek yakan manzara! Lyrbe Antik Kenti küle döndü
İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi.
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Antalya’da yürek yakan manzara! Lyrbe Antik Kenti küle döndü

Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kent, mahallenin üst kısmından başlıyor.

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Antalya’da yürek yakan manzara! Lyrbe Antik Kenti küle döndü
Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangından dolayı küle döndü.
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Antalya’da yürek yakan manzara! Lyrbe Antik Kenti küle döndü
Antik kentte en büyük yapının yer aldığı Agora kısmında küçük yangın izlerine rastlanılırken, dış kısımda kalan duvarlarda yangın izlerinin yanı sıra alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.