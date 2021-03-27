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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol’u çıldırtan olay! Yufkacıya kaçan eltilerin anlattıkları çılgına çevirdi Esra Erol’u çıldırtan olay! Yufkacıya kaçan eltilerin anlattıkları çılgına çevirdi
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Kadınlarından birinin kocası olan Mehmet Duman'ın eşini bulmak için Esra Erol'a katılmasıyla ortaya çıkan olay herkesi şaşkına çevirdi. Esra Erol yayınına katılan eltilerin anlattıkları ise Esra Erol'u çılgına çevirdi.
Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:48
Atv ekranlarında yayın yapan Esra Erol'da programında gündeme gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI
Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.
Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
ELTİLER KONUŞTU
Esra Erol tarafından bulunan eltiler canlı yayına katıldılar. Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman yaptığı açıklamalarla adeta çıldırttı. 'Aldatma sebebim eşim' diyen Duman şu açıklamaları yaptı: "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir."
"İLİŞKİ YAŞAMA SEBEBİM EŞİMDİR"
"Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi 'bir daha yapmayacağım' dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."