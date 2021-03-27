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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? Diyanet dini günler takvimi...
Bugün kandil mi, ne kandili var? Şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilen Berat Kandili dualarla idrak edilecek. Regaip ve Miraç Kandili'nin idrak edilmesinin ardından İslam alemi Berat Kandili'ni beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile 2021 kandil günleri belli oldu. Peki, bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:20
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