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Haberler Galeri Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? Diyanet dini günler takvimi...

Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? Diyanet dini günler takvimi...

Bugün kandil mi, ne kandili var? Şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilen Berat Kandili dualarla idrak edilecek. Regaip ve Miraç Kandili'nin idrak edilmesinin ardından İslam alemi Berat Kandili'ni beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile 2021 kandil günleri belli oldu. Peki, bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:20
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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? Diyanet dini günler takvimi...

Berat Kandili bugün mü? Bugün kandil mi? Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Şaban ayının ortalarına doğru gelmemiz ile birlikte gözler Berat Kandili'nin tarihine çevrildi. Sosyal medyada kandil mesajı paylaşımlarının yapılmasının ardından 'Bugün kandil mi?' sorusu gündeme geldi. Peki, bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? Diyanet dini günler takvimi...

27 MART CUMARTESİ KANDİL Mİ?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Müslümanların, Yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı umdukları, kutlu bir zaman dilimi olan bu gece, aynı zamanda Kur'an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayının yaklaştığını müjdeler.

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? Diyanet dini günler takvimi...

BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? Diyanet dini günler takvimi...

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

* Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

* Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

* Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

* Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 27 Mart Cumartesi Berat Kandili bugün mü? Diyanet dini günler takvimi...

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.