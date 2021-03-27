Son dakika | Sayıları 500'e kadar düştü! Bir nesil yok olmak üzere! O ilimizde avlanırken böyle görüntülendi

Dünyada toplam sayısı 500-700 arasında olup nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, kanaldan geçtiği tatlı suda avlanırken objektiflere yansıdı. İnsanların yoğun olduğu noktaya ilk kez bu kadar yaklaşan fok balığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Fok balıklarını araştıran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "İnsanlarla bağ kurarsa, içlerine kadar girebilir. Rahatsız edilmemeleri lazım. Yakın bağ da kurmasınlar" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 27.03.2021 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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