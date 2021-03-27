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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Sayıları 500'e kadar düştü! Bir nesil yok olmak üzere! O ilimizde avlanırken böyle görüntülendi Son dakika | Sayıları 500'e kadar düştü! Bir nesil yok olmak üzere! O ilimizde avlanırken böyle görüntülendi Dünyada toplam sayısı 500-700 arasında olup nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, kanaldan geçtiği tatlı suda avlanırken objektiflere yansıdı. İnsanların yoğun olduğu noktaya ilk kez bu kadar yaklaşan fok balığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Fok balıklarını araştıran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "İnsanlarla bağ kurarsa, içlerine kadar girebilir. Rahatsız edilmemeleri lazım. Yakın bağ da kurmasınlar" dedi. Giriş Tarihi: 27.03.2021 11:23
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından bir tanesi, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte girdiği Boğaçayı'nda avlanmaya başladı.
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Boğaçayı etrafında yürüyüş yapanlar ise boyu 1,5-2 metre olan foku, cep telefonlarıyla görüntüledi. Akşam saatlerine kadar avlanmaya devam eden fok balığı, zaman zaman kafasını çıkarttı.
Kıyı alana 5 metre kadar yaklaşan ve etrafındaki insanları oldukça heyecanlandıran sevimli hayvan, avını tamamladıktan sonra denizle buluşan kanaldan tekrar Akdeniz Körfezi'ne geçti. Fokun tüm bu anları ise İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıdı.
"ÇOK ŞAŞIRDIK" Foku görmenin heyecanını yaşayan gençlerden Yusuf Koç, "Arkadaşımla konuşurken önümüze kadar geldi. Fark ettik ki Akdeniz Fokuymuş. Çok şaşırdık. Denizden buraya nasıl geçtiğini çok düşündük" dedi. Buğra Çetin de "1,5-2 metre boyundaydı. Rengi, koyu kahverengi gibiydi.
İlk önce arkadaşım gördü. Sonra dikkatimizi çekti. Fotoğrafını ve videosunu çekmek için buraya geldik. Burada fok balığını görünce çok şaşırdım" diye konuştu.