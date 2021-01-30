Esra Erol’u çıldırtan olay! Herkes onları izledi! 'Defol git' deyip stüdyodan kovdu

Salih Kaya hem eşi Mevla hem de sevgilisi Nilüfer ile yaşamak istediğini söyledi. Nilüfer de bu ilişkiden memnun olduğunu ve Salih'le birlikte yaşamaya devam etmek istediğini söylemesinin üzerine Esra Erol, ilişkinin ortasında kalan Mevla Kaya'ya destek çıkıp ona yeni bir yaşam sundu