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Esra Erol’u çıldırtan olay! Herkes onları izledi! 'Defol git' deyip stüdyodan kovdu
Esra Erol'da programında yaşanan Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Esra Erol'un programına katılan Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızının evden kaçtığını ve evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirterek yardım istedi. Sevgilisi ve nikahlı eşiyle birlikte yaşayan Salih Kaya, Esra Erol'un programına konuk oldu. Salih Kaya ve Nilüfer'in anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı. Resmi nikahlı eş Mevla'ya söyledikleri sonrası deliye dönen Esra Erol, 'Defol git' deyip Salih'i stüdyodan kovdu. İşte Esra Erol canlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 30.01.2021 14:46Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 15:01