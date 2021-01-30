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Esra Erol’u çıldırtan olay! Herkes onları izledi! 'Defol git' deyip stüdyodan kovdu

Esra Erol'da programında yaşanan Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Esra Erol'un programına katılan Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızının evden kaçtığını ve evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirterek yardım istedi. Sevgilisi ve nikahlı eşiyle birlikte yaşayan Salih Kaya, Esra Erol'un programına konuk oldu. Salih Kaya ve Nilüfer'in anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı. Resmi nikahlı eş Mevla'ya söyledikleri sonrası deliye dönen Esra Erol, 'Defol git' deyip Salih'i stüdyodan kovdu. İşte Esra Erol canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 15:01
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Esra Erol’u çıldırtan olay! Herkes onları izledi! 'Defol git' deyip stüdyodan kovdu

Esra Erol'un programına çıkan anne Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirterek yardım istedi.

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Esra Erol’u çıldırtan olay! Herkes onları izledi! 'Defol git' deyip stüdyodan kovdu

Programa katılan Salih Kaya ise anlatılanları doğruladı ve Nilüfer'in sevgilisi olduğu ve eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını itiraf etti.

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Esra Erol’u çıldırtan olay! Herkes onları izledi! 'Defol git' deyip stüdyodan kovdu

Salih Kaya'nı anlattıklarının ardından yayına resmi eşi Mevla da katıldı.

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Esra Erol’u çıldırtan olay! Herkes onları izledi! 'Defol git' deyip stüdyodan kovdu

Salih Kaya hem eşi Mevla hem de sevgilisi Nilüfer ile yaşamak istediğini söyledi. Nilüfer de bu ilişkiden memnun olduğunu ve Salih'le birlikte yaşamaya devam etmek istediğini söylemesinin üzerine Esra Erol, ilişkinin ortasında kalan Mevla Kaya'ya destek çıkıp ona yeni bir yaşam sundu

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Esra Erol’u çıldırtan olay! Herkes onları izledi! 'Defol git' deyip stüdyodan kovdu

BOŞANMA KARARI ALDI

Mevla Kaya perşembe günü bu teklifi geri çevirdi ve boşanmayacağını söyledi. "Ne olursa olsun eşim Salih'ten boşanmayacağım, nikahımı vermeyeceğim' diyen Mevla, cuma günü kararını değiştirip gerçekleri konuşmaya başlayınca ise canlı yayın karıştı. Bu ilişkiye devam etmek istemediğini belirten Mevla, boşanacağını açıkladı.