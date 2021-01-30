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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Patlıcan tohumu ekti sebzeler büyüyünce hayatının şokunu yaşadı! İlk defa böylesini gördü Patlıcan tohumu ekti sebzeler büyüyünce hayatının şokunu yaşadı! İlk defa böylesini gördü Ordu'nun Ünye ilçesinde çiftçilik yapan kişi patlıcan tohumu ekerken, sebzeler büyüyünce hayatının şokunu yaşadı. 40 yıllık çiftçi olduğunu ve hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü söyleyen çiftçi "Artık galiba genetiği bozuluyor. Doğal bir şey kalmadı" dedi. Giriş Tarihi: 30.01.2021 14:16
Ordu'nun Ünye ilçesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, Mayıs ayı içerinde tarlasında yetiştirmek için patlıcan tohumları aldı.
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Tohumları tarlasına eken Kuşcu, patlıcan çiçeklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu fark edince şaşırdı.
Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti.
Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
"DALIN BİR TARAFINDA DOMATES, DİĞER TARAFTA PATLICAN" Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, "Mayıs ayı içerisinde patlıcan fidesi aldım, aşılı patlıcan diye satılıyordu. Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim, değişik çiçekler açtı ve diğer patlıcanlara göre çiçeği daha çoktu. Büyüyünce bir baktım bir tarafta patlıcan diğer tarafta ise domates vardı. Şekli, kokusu, içerisindeki çekirdeği de domates ama tadı çok acı. Bunu ilk defa görenler çok şaşırdı. Yaklaşık 40 yıldır kendi ihtiyacımız için köyümüzde sebze dikiyoruz. Böyle bir şeye hiç rastlamadım, ilk defa oldu" dedi.