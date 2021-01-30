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Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakalı yediler!

Çin'de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi. Portakalları yiyen kişilerin ağzında ülser oluştuğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 30.01.2021 23:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 23:11
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Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakalı yediler!

Çin'de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.

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Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakalı yediler!

Olay, Çin'in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrindeki bir havalimanında meydana geldi.

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Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakalı yediler!

Yanlarında 30 kilogram portakal taşıyan 4 kişinin, uçağa biniş sırasında belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları gerekçesin kilogram başına 10 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri istendi.

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Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakalı yediler!

Toplamda 300 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri gereken 4 kişi, ek ücreti fazla buldukları için çareyi, 30 kilo portakalı yemekte buldu.

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Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakalı yediler!

Olay sonrası Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştuğu belirtildi.