Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakalı yediler!

Çin'de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi. Portakalları yiyen kişilerin ağzında ülser oluştuğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 30.01.2021 23:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 23:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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