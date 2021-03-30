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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Vahşi doğada az görülen olay! Uykusundan uyandı! İşte o görüntüler Son dakika | Vahşi doğada az görülen olay! Uykusundan uyandı! İşte o görüntüler
Türkiye, yaban hayatında barındırdığı canlı türleriyle zengin bir ülke. Vahşi doğayı gözetlemek için kurulan fotokapanlar, bu zamana kadar az bilinen gerçekleri gözler önüne serdi. Fotokopanlara çok sayıda nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar takıldı. Son olarak Bartın'da, kış uykusuna yatan bir ayının, uykusundan uyandığı o görüntüler fotokapanlarla kaydedildi.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 12:13
Bartın'da kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında bulunan 8 koruma alanına 2 ay önce 16 fotokapan kuruldu.
Yaban hayatının hareketleri ve envanter çalışmaları kapsamında sahadaki fotokapan görüntülerinde, boz ayı görüntülendi. Kış uykusundan uyandığı belirlenen ayının yiyecek aramak için sahada gezdiği görüldü.
İŞTE GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN TÜRKİYE'DEKİ YABAN HAYATI GÖRÜNTÜLERİ...