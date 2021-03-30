Son dakika | Vahşi doğada az görülen olay! Uykusundan uyandı! İşte o görüntüler

Türkiye, yaban hayatında barındırdığı canlı türleriyle zengin bir ülke. Vahşi doğayı gözetlemek için kurulan fotokapanlar, bu zamana kadar az bilinen gerçekleri gözler önüne serdi. Fotokopanlara çok sayıda nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar takıldı. Son olarak Bartın'da, kış uykusuna yatan bir ayının, uykusundan uyandığı o görüntüler fotokapanlarla kaydedildi.