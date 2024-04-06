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Haberler Galeri Esra Erol'daki 'Dadı Meryem' hakkında yeni gelişme! Çocuk katili oldu, cinsiyet değiştirdi! Şoke eden itiraf...

Esra Erol'daki 'Dadı Meryem' hakkında yeni gelişme! Çocuk katili oldu, cinsiyet değiştirdi! Şoke eden itiraf...

Esra Erol'daki programda 'Dadı Meryem' olarak bilinen kişinin anlattıkları herkesi şoke etti. Mehmet Altun ile yasak bir ilişki yaşadığı iddia edilen Dadı Meryem'in, 2011 yılında Hasret Karakoç isimli kız çocuğunu diri diri toprağa gömdüğü ortaya çıkmış, ardından cinsiyet değiştirdiği öğrenilmişti. Cinayetin detaylarını anlatan Meryem, son açıklamasıyla akıllara durgunluk verdi. İşte olayla ilgili gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 13:16
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Esra Erol’daki ’Dadı Meryem’ hakkında gelişme! Çocuk katili oldu, cinsiyet değiştirdi! Şoke eden itiraf...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Esra Erol’daki ’Dadı Meryem’ hakkında gelişme! Çocuk katili oldu, cinsiyet değiştirdi! Şoke eden itiraf...

Esra Erol'un bu haftaki programında kan donduran bir olay yaşandı.

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Esra Erol’daki ’Dadı Meryem’ hakkında gelişme! Çocuk katili oldu, cinsiyet değiştirdi! Şoke eden itiraf...

Esra Erol'da programına katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirtti.

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Esra Erol’daki ’Dadı Meryem’ hakkında gelişme! Çocuk katili oldu, cinsiyet değiştirdi! Şoke eden itiraf...

Karısını 15 kez aldattığını söyleyen Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sebebinin kayınpederi olduğunu söyledi.

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Esra Erol’daki ’Dadı Meryem’ hakkında gelişme! Çocuk katili oldu, cinsiyet değiştirdi! Şoke eden itiraf...

Damadının iddialarına yanıt vereren kayınpeder Şükrü, başlarda bu evliliğe onay vermediğini söyleyerek "Benim kızım beni ezip bununla evlendi. 15 yıl evlerine gitmedim. Ben yokken de bunlar kavga ediyordu. Bana telefon geldi. Kızımı dövdüğünü öğrendim" dedi.