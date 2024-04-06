Masadaki bardak izini anında siliyor! Lekelere veda ettirecek yöntem…

Evdeki eşyalar zamanla kullanıma bağlı olarak çeşitli hasarlar alabilir. Bu durum genellikle can sıkıcı bir görüntüye yol açar. Örneğin, farkında olmadan masaya koyulan bir bardağın bıraktığı iz, ilerleyen süreçte tam bir kabusa dönüşebilir. Ancak, önereceğimiz bu yöntemle lekelerden eser kalmayacak. İşte detaylar...