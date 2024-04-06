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Masadaki bardak izini anında siliyor! Lekelere veda ettirecek yöntem…

Evdeki eşyalar zamanla kullanıma bağlı olarak çeşitli hasarlar alabilir. Bu durum genellikle can sıkıcı bir görüntüye yol açar. Örneğin, farkında olmadan masaya koyulan bir bardağın bıraktığı iz, ilerleyen süreçte tam bir kabusa dönüşebilir. Ancak, önereceğimiz bu yöntemle lekelerden eser kalmayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 12:21
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Masadaki bardak izini anında siliyor! Lekelere veda ettirecek yöntem…

Temizlik konusunda püf noktalarıyla ünlü olan Ted McGrath, ahşap mobilyalarındaki lekeleri gidermek için benzersiz bir numarasını paylaştı.

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Masadaki bardak izini anında siliyor! Lekelere veda ettirecek yöntem…

Sıcak bardak, tabak, tencere veya başka herhangi bir şeyin ahşap yüzeylere yerleştirilmesi sonucu oluşan lekeler, sıklıkla ev sahiplerini rahatsız eder. Bu lekeler, su halkaları veya ısı izleri şeklinde görülebilir ve genellikle nemin ahşap yüzeyin koruyucu kaplamasına nüfuz etmesi sonucu oluşur.

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Masadaki bardak izini anında siliyor! Lekelere veda ettirecek yöntem…

Ted McGrath, izleyicilerine bu tür lekelerden kurtulmak için sadece iki malzeme kullanarak basit bir yöntem sundu.

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Masadaki bardak izini anında siliyor! Lekelere veda ettirecek yöntem…

Ahşap mobilyalar üzerinde sıcak eşyaların neden olduğu beyaz lekeleri gidermek için iki malzemeli mucizevi bir yöntem ortaya çıktı.

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Masadaki bardak izini anında siliyor! Lekelere veda ettirecek yöntem…

2 MALZEMEYLE KALICI ÇÖZÜM!

Bu yöntemde tek ihtiyacınız temizliğin vazgeçilmez ürünü olan sirke ve vazelin.