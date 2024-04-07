Yaklaşanı öldürdüler! İnsan etiyle besleniyorlar | Havada gördükleri her şeye mızrak atıyorlar

Hint Okyanusu'nda bulunan Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nda hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi bulunuyor. Bu kabile saldırgan olduğu için vatandaşlar tarafından ziyaret edilemiyor. Öyle ki daha önce gelen bir turisti vahşice öldürdükleri biliniyor. İşte dünyanın en vahşi kabilesinin ilginç yaşamı.