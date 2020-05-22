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Esra Erol'da yürek burkan olay! Uğurcan Celepoğlu üst üste duyduğu yalanları kaldıramadı!

Esra Erol'da Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı! 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un kapısını çalıp biyolojik babasının bulunması için yardım istemişti. 13 yaşına kadar yetiştirme yurdunda yaşayan Uğurcan Celepoğlu, bir kez daha annesinin yalanlarıyla hayatının şokunu yaşadı. Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenerek büyük şok yaşayan Uğurcan Celepoğlu bugün bir kez daha gözyaşlarını tutamadı. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 22:23
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Esra Erol'da yürek burkan olay! Uğurcan Celepoğlu üst üste duyduğu yalanları kaldıramadı!

13 yaşına kadar yetiştirme yurdunda yaşayan Uğurcan Celepoğlu, Esra Erol'un kapısını çalarak kimlikte adı yazan babası Ali Celepoğlu'nu bulmak istediğini belirtmişti.

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Esra Erol'da yürek burkan olay! Uğurcan Celepoğlu üst üste duyduğu yalanları kaldıramadı!

Nargüzel Celepoğlu ile Esra Erol'da programına katılan Uğurcan Celepoğlu, birçok kez annesi tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtip gözyaşı dökmüştü.

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Esra Erol'da yürek burkan olay! Uğurcan Celepoğlu üst üste duyduğu yalanları kaldıramadı!

Esra Erol'da canlı yayınına katılan anne Nargüzel Celepoğlu, küçük yaşta Ali Celepoğlu ile kaçtıklarını ve apar topar evlendiklerini belirtmiş, bir süre sonra da Uğurcan'ı dünyaya getirdiğini söylemişti.

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Esra Erol'da yürek burkan olay! Uğurcan Celepoğlu üst üste duyduğu yalanları kaldıramadı!

Esra Erol ve ekibi Uğurcan Celepoğlu'nun baba olarak bildiği Ali Celepoğlu'nu bularak canlı yayına konuk etti.

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Esra Erol'da yürek burkan olay! Uğurcan Celepoğlu üst üste duyduğu yalanları kaldıramadı!

Canlı yayına katılan Ali Celepoğlu, Nargüzel Celepoğlu ile evliliğinin kumpas olduğunu iddia ederek, nikahtan saatler sonra kaçtığını söyledi.