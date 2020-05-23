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İkinci bayram müjdesi: Haziran ayında yeni gevşeme kararları gündeme gelecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermişti. Bayramdaki 4 günlük sokak yasağının günlük vaka sayısını 500'e düşürmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek. İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi vaka sayısı hâlâ yüksek olan illerde kısıtlamaların daha uzun süreceği kaydediliyor.
Giriş Tarihi: 23.05.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 07:58
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