Esra Erol'da çileden çıkartan olay! 'Yabancı gelin başımın tacı olacak' demişti gerçek bambaşka çıktı!

Rusya'dan kadın geldi. Şu anda Fatsa'da kadın. Nikahlı karısının üstüne nasıl kadın gelir? Eşim yıllardır bana ihanet ediyor. Kayınvalideme de söyledim o da bana, "Yabancı gelin gelecek, başımın tacı olacak' diyor. Kayınvalidem 20 yıllık evliliğimi bitirmek istiyor. Benim kalbimden barışmak geçiyor, çocuklarımın babası o. Eğer o istemiyorsa boşanmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.