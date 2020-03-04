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Esra Erol'da çileden çıkartan olay! 'Yabancı gelin başımın tacı olacak' demişti gerçek bambaşka çıktı!

Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan olaylar herkesi çileden çıkardı! Eşinin annesinin yanından ayrılmadığı için Esra Erol'un kapısını çalan Göksu Güdek hakkındaki iddialar stüdyoda şok etkisi yarattı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bugün Göksu Güdek, kayınvalidesi ve görümcesinin açıklamalarının ardından gözyaşlarına boğuldu. Eşinin kendisinden boşanmadığını iddia eden Göksu Güdek, yaşanan son dakika gelişmesiyle de büyük bir şok yaşadı. İşte 4 Mart Çarşamba Esra Erol'da yaşanan olaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 18:54
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Esra Erol'da çileden çıkartan olay! 'Yabancı gelin başımın tacı olacak' demişti gerçek bambaşka çıktı!

Esra Erol'da programına katılan Göksu Güdek, "Eşimle 20 yıldır evliyim. 3 yıldır eve gelmiyor. 3 yıl önce Rusya'ya gitti. Döndükten sonra da annesinin yanına gitti Fatsa'ya. Annesinin yanından ayıramıyorum. Hep beni mağdur bıraktı.

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Esra Erol'da çileden çıkartan olay! 'Yabancı gelin başımın tacı olacak' demişti gerçek bambaşka çıktı!

Rusya'dan kadın geldi. Şu anda Fatsa'da kadın. Nikahlı karısının üstüne nasıl kadın gelir? Eşim yıllardır bana ihanet ediyor. Kayınvalideme de söyledim o da bana, "Yabancı gelin gelecek, başımın tacı olacak' diyor. Kayınvalidem 20 yıllık evliliğimi bitirmek istiyor. Benim kalbimden barışmak geçiyor, çocuklarımın babası o. Eğer o istemiyorsa boşanmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Esra Erol'da çileden çıkartan olay! 'Yabancı gelin başımın tacı olacak' demişti gerçek bambaşka çıktı!

Esra Erol'da ekibi Fatsa'ya giderek kayınvalidesi Kaniye Hanımla görüştü. Canlı yayına çıkmayı kabul etmeyen Kaniye Hanım, "Eğer konuşursam yer yerinden oynar. Birçok aile birbirine düşer. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum. Torunlarımın annesi olduğu için de susuyorum." ifadelerini kullandı.

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Esra Erol'da çileden çıkartan olay! 'Yabancı gelin başımın tacı olacak' demişti gerçek bambaşka çıktı!

Öte yandan komşuları ile yapılan görüşmede, Göksu Hanım'ın eşi Kemal Güdek'i birçok kez aldatıldığı ifade edildi.

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Esra Erol'da çileden çıkartan olay! 'Yabancı gelin başımın tacı olacak' demişti gerçek bambaşka çıktı!

Bu iddialar üzerine Göksu Güdek, "Bana her şeyi Kemal'in ablası yaptırdı. 'Kemal'le zaten mutsuzsun' deyip, televizyondan adamları arattırdı. Bunları da eşim yakaladı. Ben dağılırsam görümcemi de dağıtacağım" dedi.